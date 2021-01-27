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Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков в беседе с порталом "АвтоВзгляд" назвал крайне опасную ошибку при... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:41
2021-01-27T11:25
россия
парковка
авто
общество
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Названа крайне опасная ошибка при парковке автомобиля
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков в беседе с порталом "АвтоВзгляд" назвал крайне опасную ошибку при парковке автомобиля.Как объяснил эксперт, для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами. Подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у авто с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы.У таких машин при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приводит к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или вовсе лопнуть.Серебряков отметил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Однако в материале портала подчеркивается, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. Изнашивание резинок, в свою очередь, ведет к более серьезным проблемам с подвеской.
https://ria.ru/20210124/maslo-1594334826.html
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россия, парковка, авто, общество

Названа опасная ошибка при парковке автомобиля

03:41 27.01.2021 (обновлено: 11:25 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков в беседе с порталом "АвтоВзгляд" назвал крайне опасную ошибку при парковке автомобиля.
Как объяснил эксперт, для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами. Подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у авто с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы.
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У таких машин при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приводит к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или вовсе лопнуть.
Серебряков отметил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Однако в материале портала подчеркивается, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. Изнашивание резинок, в свою очередь, ведет к более серьезным проблемам с подвеской.
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