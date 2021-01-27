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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T00:14
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россия
аэрофлот
москва
катар
вьетнам
финляндия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва-Ханой (два раза в неделю), Москва-Дели (два раза в неделю), Москва-Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю), Москва-Доха (три раза в неделю).О возобновлении полетов по этим направлениям пока заявил только "Аэрофлот": с 28 января он откроет рейсы в Финляндию. По маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут летать дважды в неделю, по четвергам и субботам.Комментируя планы возобновить авиасообщение, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 21 января рассказал РИА Новости, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/turisty-1593938634.html
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россия, аэрофлот, москва, катар, вьетнам, финляндия, индия

Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

00:14 27.01.2021 (обновлено: 07:38 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва-Ханой (два раза в неделю), Москва-Дели (два раза в неделю), Москва-Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю), Москва-Доха (три раза в неделю).
О возобновлении полетов по этим направлениям пока заявил только "Аэрофлот": с 28 января он откроет рейсы в Финляндию. По маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут летать дважды в неделю, по четвергам и субботам.
Комментируя планы возобновить авиасообщение, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 21 января рассказал РИА Новости, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияАэрофлотМоскваКатарВьетнамФинляндияИндия
 
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