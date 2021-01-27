https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html

В "Звездочке" опровергли слухи о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов"

В "Звездочке" опровергли слухи о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Возгорания на борту единственного в ВМФ РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" не было, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы центра судоремонта... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:40

2021-01-27T11:40

2021-01-27T11:40

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

звездочка

объединенная судостроительная корпорация

мурманск

североморск

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возгорания на борту единственного в ВМФ РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" не было, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.Об обратном ранее написали некоторые СМИ - во время ремонта якобы взорвался баллон с ацетиленом."Произошел сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию и никак не отразившийся на ходе работ по ремонту корабля", - сказал Гладышев.В настоящее время корабль проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду произошла авария. Плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Пострадали более десяти человек, двое погибли.Кроме того, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.Как сообщал РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов, новый контракт на строительство сухого дока заключен с компанией "Оргэнергострой". Он отметил, что корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022 году.

https://ria.ru/20200616/1573033991.html

мурманск

североморск

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тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", звездочка, объединенная судостроительная корпорация, мурманск, североморск, происшествия