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Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:43
2021-01-27T12:51
госдума рф
джо байден
владимир путин
россия
авангард
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие продленного ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наша прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система "Авангард" уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам. Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа "Авангард", если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)", - заявил Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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госдума рф, джо байден, владимир путин, россия, авангард, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"

12:43 27.01.2021 (обновлено: 12:51 27.01.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие продленного ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наша прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система "Авангард" уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам. Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа "Авангард", если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)", - заявил Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.
Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
12:31
Володин отметил важность продления ДСНВ для всего мира
 
Госдума РФДжо БайденВладимир ПутинРоссияАвангардДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
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