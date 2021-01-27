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Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом

Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом

Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:58

2021-01-27T14:58

2021-01-27T15:23

распространение коронавируса

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ уточнил, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации."Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", - отметил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

африка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, африка, в мире