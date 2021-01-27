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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/afrika-1594800482.html
Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:58
2021-01-27T15:23
распространение коронавируса
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
африка
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ уточнил, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации."Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", - отметил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, африка, в мире

Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом

14:58 27.01.2021 (обновлено: 15:23 27.01.2021)
 
© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Brian Inganga
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности... необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", - сказал Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.
Президент РФ уточнил, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации.
"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинАфрикаВ мире
 
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