https://ria.ru/20210127/aeroflot-1594846953.html

"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов

"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов

"Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:24

2021-01-27T18:24

2021-01-27T22:08

распространение коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аэрофлот

лос-анджелес

салоники

венеция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890621b6ed788694226b6e90a0fb2647.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает компания."Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/aeroflot-1594229452.html

лос-анджелес

салоники

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, лос-анджелес, салоники, венеция, в мире