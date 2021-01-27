https://ria.ru/20210127/aeroflot-1594846953.html
"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов
"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов
"Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:24
2021-01-27T18:24
2021-01-27T22:08
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
лос-анджелес
салоники
венеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890621b6ed788694226b6e90a0fb2647.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает компания."Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/aeroflot-1594229452.html
лос-анджелес
салоники
венеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6e51bec478def9a5457e5b1df2223400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, лос-анджелес, салоники, венеция, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Аэрофлот"
в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает компания.
"Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.