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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/aeroflot-1594846953.html
"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов
"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов
"Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:24
2021-01-27T22:08
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
лос-анджелес
салоники
венеция
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает компания."Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, лос-анджелес, салоники, венеция, в мире

"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов

18:24 27.01.2021 (обновлено: 22:08 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает компания.
"Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. С 24 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бургас и Ираклион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотЛос-АнджелесСалоникиВенецияВ мире
 
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