https://ria.ru/20210127/adyutant-1594722464.html

В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"

В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"

Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:24

2021-01-27T03:24

2021-01-27T03:24

россия

купол (завод)

концерн пво "алмаз-антей"

москва

армия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155166/96/1551669631_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_784303463f09a8ecbeffdcc8338d6b62.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе "Купол", уже готовится первый экспортный контракт, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.По его словам, "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой."Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение", - сказал гендиректор "Купола".

https://ria.ru/20210127/tor-m2-1594721703.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, купол (завод), концерн пво "алмаз-антей", москва, армия, безопасность