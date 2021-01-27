Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/adyutant-1594722464.html
В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:24
2021-01-27T03:24
россия
купол (завод)
концерн пво "алмаз-антей"
москва
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155166/96/1551669631_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_784303463f09a8ecbeffdcc8338d6b62.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе "Купол", уже готовится первый экспортный контракт, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.По его словам, "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой."Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение", - сказал гендиректор "Купола".
https://ria.ru/20210127/tor-m2-1594721703.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155166/96/1551669631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f99d556451fe661f6a4dbc36e85e47da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, купол (завод), концерн пво "алмаз-антей", москва, армия, безопасность

В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"

03:24 27.01.2021
 
© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса Адъютант - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе "Купол", уже готовится первый экспортный контракт, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
"Мы планируем в начале текущего года завершить ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.) по "Адъютанту"… Это уникальное изделие, интерес к которому проявило как российское, так и зарубежное военное руководство. Достаточно сказать, что мы уже в преддверии заключения контракта на поставку УМТК "Адъютант" с одним из инозаказчиков", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.
По его словам, "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой.
"Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение", - сказал гендиректор "Купола".
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
02:59
В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"
 
РоссияКупол (завод)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"МоскваАрмияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
14:43Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
14:43Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
14:42Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
14:41Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
14:38Путин рассказал о перекосах в глобальном социальном развитии
14:38Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Лента новостейМолния