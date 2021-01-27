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Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов
Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов
Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов и опубликовал обоснование своего решения от 22 октября, запрещающего прерывание беременности... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T20:01
2021-01-27T20:01
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов и опубликовал обоснование своего решения от 22 октября, запрещающего прерывание беременности из-за тяжелых нарушений развития плода.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда есть высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла из-за запрещенного деяния, например, изнасилования. В конце октября 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. В итоге в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность из-за противоправных действий.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.В своем обосновании КС подтверждает, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь". В то же время он допускает прерывание беременности, когда "велика вероятность того, что тяжелые и необратимые нарушения развития плода или неизлечимая болезнь поставят под угрозу жизнь и здоровье матери". Одновременно в документе говорится, что "прерывание беременности одновременно связано с лишением ребенка его жизни".Таким образом, теперь в Польше допускается прерывание беременности, если она представляет опасность для жизни или здоровья беременной, а высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, связана с угрозой жизни и здоровью матери, а также если беременность наступила в результате изнасилования, инцеста или педофилии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html
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польша, варшава, в мире

Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов

20:01 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов и опубликовал обоснование своего решения от 22 октября, запрещающего прерывание беременности из-за тяжелых нарушений развития плода.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда есть высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла из-за запрещенного деяния, например, изнасилования. В конце октября 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. В итоге в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность из-за противоправных действий.
Антиправительственная акция в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 13:54Акценты
Боритесь с вирусом, а не с женщинами. Кто о чем, а сейм про абортыВ разгар пандемии коронавируса польский сейм вернул в повестку дня тему абортов. Зачем депутаты в очередной раз хотели ужесточить и без того суровый закон?
После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
В своем обосновании КС подтверждает, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь". В то же время он допускает прерывание беременности, когда "велика вероятность того, что тяжелые и необратимые нарушения развития плода или неизлечимая болезнь поставят под угрозу жизнь и здоровье матери". Одновременно в документе говорится, что "прерывание беременности одновременно связано с лишением ребенка его жизни".
Таким образом, теперь в Польше допускается прерывание беременности, если она представляет опасность для жизни или здоровья беременной, а высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, связана с угрозой жизни и здоровью матери, а также если беременность наступила в результате изнасилования, инцеста или педофилии.
Телеведущая Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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