https://ria.ru/20210127/aborty-1594861637.html

Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов

Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов

Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов и опубликовал обоснование своего решения от 22 октября, запрещающего прерывание беременности... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T20:01

2021-01-27T20:01

2021-01-27T20:01

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов и опубликовал обоснование своего решения от 22 октября, запрещающего прерывание беременности из-за тяжелых нарушений развития плода.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда есть высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла из-за запрещенного деяния, например, изнасилования. В конце октября 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. В итоге в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность из-за противоправных действий.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.В своем обосновании КС подтверждает, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь". В то же время он допускает прерывание беременности, когда "велика вероятность того, что тяжелые и необратимые нарушения развития плода или неизлечимая болезнь поставят под угрозу жизнь и здоровье матери". Одновременно в документе говорится, что "прерывание беременности одновременно связано с лишением ребенка его жизни".Таким образом, теперь в Польше допускается прерывание беременности, если она представляет опасность для жизни или здоровья беременной, а высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, связана с угрозой жизни и здоровью матери, а также если беременность наступила в результате изнасилования, инцеста или педофилии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html

https://ria.ru/20201119/aborty-1585368247.html

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польша, варшава, в мире