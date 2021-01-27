https://ria.ru/20210127/872-dnya-uzhasa-i-nadezhdy-arkhivnye-kadry-blokadnogo-leningrada-1594834396.html

872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда

872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда

Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

2021-01-27T17:27

2021-01-27T17:27

2021-01-27T17:38

75 лет великой победы

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

видео

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Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км. 2021-01-27T17:27 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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