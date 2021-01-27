https://ria.ru/20210127/872-dnya-uzhasa-i-nadezhdy-arkhivnye-kadry-blokadnogo-leningrada-1594834396.html
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2021-01-27T17:27
2021-01-27T17:27
2021-01-27T17:38
75 лет великой победы
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594833693_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_1dbe01ca35390e985bb5ead7f5027b92.jpg
Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594833693_78:0:558:360_1920x0_80_0_0_0509efa2f95a7e168db11b1e69890992.jpg
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
2021-01-27T17:27
true
PT4M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, видео
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2021-01-27T17:27
true
PT4M45S
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
17:27 27.01.2021 (обновлено: 17:38 27.01.2021)
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.