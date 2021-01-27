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75 лет Великой Победы
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2021-01-27T17:27
2021-01-27T17:38
75 лет великой победы
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
видео
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Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, видео
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2021-01-27T17:27
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда

17:27 27.01.2021 (обновлено: 17:38 27.01.2021)
 
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Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
 
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