https://ria.ru/20210126/zhivotnye-1594523099.html

"Трупы разлагаются, вонь повсюду": что происходит в подмосковной деревне

"Трупы разлагаются, вонь повсюду": что происходит в подмосковной деревне

Уже несколько лет зоозащитники воюют с владельцем приюта для животных в деревне Кузьмино-Фильчаково Московской области. Волонтеры утверждают: собаки находятся в РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:00

2021-01-26T13:14

кошки

собаки

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

московская область (подмосковье)

животные

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Уже несколько лет зоозащитники воюют с владельцем приюта для животных в деревне Кузьмино-Фильчаково Московской области. Волонтеры утверждают: собаки находятся в полной антисанитарии, хозяин питомника кормит их падалью, не лечит. Раньше активистам удавалось вывозить больных псов с тяжелыми ранами, но предприниматель это запретил. Надо сказать, сам он не отрицает, что нарушает санитарно-эпидемические правила. Однако ему все сходит с рук.Останки животных и груда мусора"Хозяин "Абинго" — живодер. Туда нельзя отдавать на передержку. Собаки по несколько дней сидят голодные! Он их не отправляет на лечение", — активисты в соцсетях призывают не обращаться в приют, которым руководит Геннадий Реуцкий. В 2019-м он выиграл тендер от администрации Чехова на отлов и временное содержание бездомных животных.Местные жители и зоозащитники в один голос твердят: предпринимателя не интересует судьба дворняг. "Я недавно переехала в Чехов, наш дом недалеко от Реуцкого. В начале января один из соседей бросил клич: собаки седьмой день голодают, надо собрать на еду. Так я познакомилась с волонтерами и решила с ними покормить животных. Когда мы пришли, Реуцкий был в отъезде. Нас впустил человек, присматривающий за хозяйством", — рассказывает РИА Новости Анна.Увиденное шокировало: собачьи трупы, разлагающиеся останки лошадей. Повсюду кучи мусора. "Часть псов была в вольерах, где, похоже, вообще не убирают. Вонь на всю округу! Бедные накинулись на корм, что мы принесли. Тех, кто на свободном выгуле, хотя бы время от времени соседи подкармливают". Волонтер Лилия уточняет: Геннадий, получив тендер, не выполнял свои обязанности должным образом. "Поэтому мы подняли шум. Забирает собак на передержку он уже десять лет, а то и больше. За это время можно было бы построить приличный приют. На деле выглядит так: недостроенный "замок", в котором он сам живет, а также сдает иногда комнаты мигрантам, и пара вагончиков, где запирают животных. Собак не стерилизуют, их количество растет в геометрической прогрессии. Щенки погибают из-за инфекций. Реуцкий жаловался нам, что у него денег нет на прививки. Поэтому мы неоднократно забирали собак на лечение". С 2019-го зоозащитники вывезли больше ста животных. "Недавно ребята взяли 17 щенков, все с вирусным энтеритом. Выжили только девять, — добавляет Лилия. — Хозяину хоть бы что: сам не лечит и не отправляет к специалистам! К слову, тех собак, которых все же стерилизовали, он потом запирал в подвале: никакой послеоперационной реабилитации. Бедные псы болели и погибали". "Санитарные нормы не соблюдаются"Геннадий позиционирует себя как ветврач с 30-летним стажем. "В голове не укладывается, как можно до такой степени запустить ситуацию. Программой по отлову (ОСВВ) он прекратил заниматься практически сразу — из-за жалоб местных. Мы бьемся, но пока тщетно: Реуцкий продолжает предлагать услуги по передержке. По территории по-прежнему ходят "беспризорники". Люди готовы платить деньги, чтобы те не бегали по всей деревне. Он отлавливает, запирает. Выживет ли собака? Неизвестно".Раньше Реуцкий пускал волонтеров — они привозили корм, помогали с уборкой и лечением. Но с лета запретил. "Он считает, что мы пытаемся нажиться на его собаках, когда выкладываем посты в соцсетях с просьбой помочь собрать деньги на ветврачей или, к примеру, на корм, — возмущается Лилия. — Мы привозили туда к нему все, что могли, включая сено для вольеров. Сам ведь даже на корм не тратился: притаскивал павших лошадей".Зоозащитники пытались уладить проблему мирно и добиться, чтобы их снова пропускали. "У него и кошки были, почти все больные. Однажды Реуцкий сказал: разрешит нам зайти, если добудем КамАЗ со щебенкой. Что делать — купили. Но через месяц он потребовал еще чего-то, и мы уже не пошли у него на поводу".На участке рядом с приютом живут также свиньи. "Грязь вперемешку с пластиком и прочими хозяйственными отходами — там они и барахтаются. Так круглый год. Содержатся в наспех сколоченном гнилом дырявом шалаше. Они по брюхо в собственных экскрементах. Кидают им в загон ящики с гнилым салатом, свиньи разрывают упаковку самостоятельно, съедая полиэтилен и картон. Потом животных сдают на мясо. Санитарные нормы не соблюдаются", — заверяют активисты."Мы не святые"Жители деревни вместе с зоозащитниками не раз устраивали сходы у питомника. Обращались неоднократно в прокуратуру, полицию. Но безрезультатно. Люди выражают недовольство в интернет-пабликах: "Он живет среди навоза, трупов, грязи и вони. Разве может такой человек быть психически здоровым?", "Гниющие трупы лошадей на открытом воздухе… Это нормально? Они должны утилизировать!" В середине января под одним из постов ситуацию прокомментировали представители областного Минсельхоза. Они отметили, что сотрудники ведомства выезжали к Реуцкому на осмотр: "Экскременты собак и биологические отходы на территории не обнаружены". Участок, где содержатся свиньи и псы, в собственности у другого человека. Пройти на территорию не получилось, поскольку владельца не было на месте. В Минсельхозе уточнили, что свиней содержат "в личных нуждах", мясо не реализуют. А собаки все провакцинированы. "То же самое они ответили и на наше обращение, — разводит руками Лилия. — У нас на руках столько фото- и видеоматериалов. Но никто это во внимание не берет".РИА Новости связалось с Геннадием Реуцким. Он объяснил, что на данный момент на его участке нет животных. Все находятся у "хорошей знакомой" Анны (имя изменено). "Раньше эта земля принадлежала мне, в 2018-м я продал Анне. Там около двадцати голов свиней, пара коров и 30 собак (пятнадцать в загоне, остальные свободно перемещаются по территории), — сказал он. — У меня два гектара земли. Ко мне регулярно приезжают с проверками из-за непрекращающихся жалоб. Когда все началось, просили убрать собак. Но куда их девать? Выпустил, теперь живут рядом с участком". Реуцкий не скрывает: дворняжки часто к нему заходят. "Когда ждал сотрудников Минсельхоза, я выходил с петардой на улицу. От шума собаки разбегались в разные стороны. У меня проверка — а тут никого, — буднично говорит Геннадий. — А что такого? Мне велели, чтобы на территории не было скопления собак. Но они возвращаются. Вакцинированные, стерилизованные. Все вопросы к администрации Чехова, не желающей строить нормальные приюты". Реуцкий подтвердил, что рубит на мясо больных павших лошадей, скармливая собакам. Он осознает, что нарушает правила ветеринарного надзора. "Не каждый хозяин готов оплатить похороны. А я еду и забираю".Собеседник пояснил, почему не пускает волонтеров. "Они поняли, что это хороший бизнес: публикуют посты в соцсетях, организуют сборы. Берут у меня собак и увозят в неизвестном направлении. Открывают свои мини-приюты. Думаю, они просто выпускают животных на волю и продолжают собирать деньги со стороны, — рассуждает он. — Был такой случай: доставили корм, сфотографировались рядом с приютом, чтобы отчитаться перед людьми, пожертвовавшими средства, и уехали. Аферисты!"Есть у него и оправдание грязи на территории: "Мы не святые, у нас имеются недостатки. Что касается волонтеров, которые были в январе в мое отсутствие: если и нашлись трупы, то это естественно. Может, кто-то заболел. Ненормально, что мой работник не убрал и не похоронил. А может, вообще все подстроили специально".Зоозащитники это уже слышали. Они опасаются, что Реуцкому удастся в очередной раз уйти от ответственности, хотя он открыто признается в многочисленных нарушениях. В полиции сказали, что по 245-й статье УК России ("Жестокое обращение с животными") дело не завести, поскольку "фактов живодерства не обнаружено". Вероятно, максимум, что грозит Геннадию, — административная ответственность и денежный штраф.

https://ria.ru/20201208/sobaki-1588095375.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, собаки, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), московская область (подмосковье), животные, общество