https://ria.ru/20210126/yubiley-1594617496.html
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина
Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:53
2021-01-26T12:53
2021-01-26T12:56
дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина."Я могу сказать за президента России - он примет участие в мемориальном мероприятии", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201229/eltsin-1591405526.html
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дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика