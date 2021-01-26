https://ria.ru/20210126/yubiley-1594617496.html

Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина

Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:53

2021-01-26T12:53

2021-01-26T12:56

дмитрий песков

владимир путин

борис ельцин

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина."Я могу сказать за президента России - он примет участие в мемориальном мероприятии", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201229/eltsin-1591405526.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика