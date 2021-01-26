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Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина
Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:53
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дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина."Я могу сказать за президента России - он примет участие в мемориальном мероприятии", - добавил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика

Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина

12:53 26.01.2021 (обновлено: 12:56 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.
"Планируется, мы вам сообщим. Безусловно, мемориальные мероприятия планируются, сообщим своевременно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина.
Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина.
"Я могу сказать за президента России - он примет участие в мемориальном мероприятии", - добавил Песков.
Б.Н.Ельцин на пресс-конференции перед визитом в США - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 15:35
Опубликованы отрывки видеомемуаров Ельцина
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинБорис ЕльцинПолитика
 
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