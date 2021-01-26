В СНБО заявили, что Киев не нуждается в советах Москвы в вопросе госязыка
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Киев не нуждается в советах РФ или любой другой страны в вопросе, касающемся государственного языка, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
"Относительно заявления секретаря Совбеза РФ в отношении государственного статуса украинского языка. Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - написал Данилов на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что Россия для Украины является "страной-агрессором". Данилов добавил, что новая история взаимоотношений между странами возможна только после полного возвращения Киеву территорий, вышедших из под его контроля, выдачи "военных преступников и изменников", а также наказания виновных "в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны".
Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступила в силу 16 января 2021 года. В субботу языковой омбудсмен заявил, что офис уполномоченного по защите государственного языка Украины за первую неделю получил около 200 обращений из-за нарушения этой нормы.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).