https://ria.ru/20210126/yazyk-1594639781.html

В СНБО заявили, что Киев не нуждается в советах Москвы в вопросе госязыка

В СНБО заявили, что Киев не нуждается в советах Москвы в вопросе госязыка

Киев не нуждается в советах РФ или любой другой страны в вопросе, касающемся государственного языка, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:49

2021-01-26T14:49

2021-01-26T14:49

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

в мире

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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Киев не нуждается в советах РФ или любой другой страны в вопросе, касающемся государственного языка, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.При этом он отметил, что Россия для Украины является "страной-агрессором". Данилов добавил, что новая история взаимоотношений между странами возможна только после полного возвращения Киеву территорий, вышедших из под его контроля, выдачи "военных преступников и изменников", а также наказания виновных "в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны".Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступила в силу 16 января 2021 года. В субботу языковой омбудсмен заявил, что офис уполномоченного по защите государственного языка Украины за первую неделю получил около 200 обращений из-за нарушения этой нормы.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210125/ukraina-1594414287.html

https://ria.ru/20210123/zhaloby-1594272200.html

https://ria.ru/20210121/ukrainizatsiya-1594022321.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире