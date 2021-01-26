Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/yazyk-1594584528.html
Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона
Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона
Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:08
2021-01-26T10:12
николай патрушев
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Происходящее же на Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений, отметил Патрушев. "Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил он.Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях, напомнил Патрушев.Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев."Тем не менее, наша страна остается в первой тройке торговых партнеров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад. Поэтому украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями торгово-экономические связи и технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране", - добавил Патрушев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/ukraina-1593325020.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/zakharova-1577090274.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, сша, украина, в мире

Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона

10:08 26.01.2021 (обновлено: 10:12 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Происходящее же на Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков. Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам", - добавил Патрушев.
Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений, отметил Патрушев. "Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил он.
Народное вече на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 14:36
"Если Зе-команда не может". На Украине обещали бороться за русский язык
Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
"При этом основной язык, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, так же, как и России, был и остается русский. Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский", - подчеркнул Патрушев.
Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев.
"Культивируемая властью Украины русофобия уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", - констатировал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Тем не менее, наша страна остается в первой тройке торговых партнеров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад. Поэтому украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями торгово-экономические связи и технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране", - добавил Патрушев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 13:39
"Карательные акции". Захарова о притеснении русского языка на Украине
 
Николай ПатрушевСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Лента новостейМолния