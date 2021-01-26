https://ria.ru/20210126/yazyk-1594584528.html

Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона

Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона

Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:08

2021-01-26T10:08

2021-01-26T10:12

николай патрушев

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Происходящее же на Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений, отметил Патрушев. "Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил он.Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях, напомнил Патрушев.Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев."Тем не менее, наша страна остается в первой тройке торговых партнеров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад. Поэтому украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями торгово-экономические связи и технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране", - добавил Патрушев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/ukraina-1593325020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/zakharova-1577090274.html

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николай патрушев, сша, украина, в мире