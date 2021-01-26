Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона
10:08 26.01.2021 (обновлено: 10:12 26.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Происходящее же на Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков. Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам", - добавил Патрушев.
Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений, отметил Патрушев. "Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил он.
Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон - это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
"При этом основной язык, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, так же, как и России, был и остается русский. Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский", - подчеркнул Патрушев.
Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев.
"Культивируемая властью Украины русофобия уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", - констатировал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Тем не менее, наша страна остается в первой тройке торговых партнеров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад. Поэтому украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями торгово-экономические связи и технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране", - добавил Патрушев.
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