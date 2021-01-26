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Косачев прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Косачев прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Власти Украины и Молдавии решили проложить путь в Европу через ущемление прав русскоязычных граждан своих стран, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:11
2021-01-26T12:11
владимир плахотнюк
майя санду
игорь додон
совет федерации рф
евросоюз
константин косачев
молдавия
европа
общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Украины и Молдавии решили проложить путь в Европу через ущемление прав русскоязычных граждан своих стран, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык в стране является языком межнационального общения.&nbsp; В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания."Сразу две атаки на русский язык на постсоветском пространстве: вступление 16 января в силу нормы украинского закона, переводящего всю сферу обслуживания на "мову", о чем мы уже приняли жесткое заявление Совета Федерации, и решение Конституционного суда Молдавии, признающее незаконным особый статус русского языка и отменяющее подписанный предыдущим президентом страны Игорем Додоном закон о функционировании языков", - написал Косачев в своем блоге на сайте СФ.По его мнению, по времени совпадение, может, и случайное, "но по содержанию – явно нет".Общее у президентов этих двух стран одно: курс на евроинтеграцию, добавил он. "Соответственно, резкое ущемление прав русскоязычных граждан соответствующие политические лидеры рассматривают, судя по всему, как важную и необходимую веху на пути в Европу", - отметил Косачев.Причем складывается все большее впечатление, что в Европе с пониманием относятся к таким подходам, считая их вполне соответствующими тем самым европейским ценностям, которым, грубо попирая при этом европейские же конвенции, декларативно присягают в Киеве и в Кишиневе, считает политик."Если бы речь шла о языках стран Евросоюза, окрик бы последовал немедленно, а вот по отношению к русским "дозволено все", как мы уже видели на прибалтийских примерах. Тревожный показатель, ибо русофобия становится системным элементом европейской политики, активно поощряемой Евросоюзом по соседству с Россией", - отметил Косачев.Он напомнил, что в Молдавии предыдущая попытка "расстаться" с русским языком была предпринята в 2018 году при "режиме (олигарха Владимира - ред.) Плахотнюка", теперь последовала новая при президенте Майи Санду, идейные сторонники которой из числа молдавских парламентариев и подали соответствующую жалобу в Конституционный суд."Конечно же, это решение – не правовое, а исключительно политическое, принятое под давлением сил, называющих себя "проевропейскими". Правда, "европейскую интеграцию" своей страны эти политики понимают весьма специфическим образом – через отказ от древней молдавской идентичности и собственной государственности ради вхождения в состав Румынии", - подчеркнул законодатель. В этой связи он напомнил, что и председатель Конституционного суда Домника Маноле, и депутаты, подавшие в суд иск против русского языка, по данным СМИ, являются гражданами Румынии."Соответственно, борьба с русским языком для подобных политиков – это не столько про язык как инструмент межнациональной коммуникации, сколько про геополитический вектор: для разрыва многовековых связей молдаван и Молдавии с Россией и русскими они готовы попирать права не только молдаван, проводя политику румынизации, но и права сотен тысяч граждан Молдавии других национальностей, для которых русский язык является либо родным, либо основным в использовании (а это и русские, и гагаузы, и болгары, и украинцы)", - написал парламентарий.По мнению Косачева, "решение Конституционного суда еще дальше отодвигает Молдавию от урегулирования приднестровского конфликта". Ну а ожидаемое говорящее "безмолвие" европейских инстанций станет важным сигналом и для Донбасса, "в полной мере подтверждая опасения его жителей по поводу неизбежной дискриминации по национальному и языковому признаку в составе Украины при абсолютном попустительстве европейцев", которые, как известно, весьма "гуманитарно озабочены" во всех иных случаях нарушений прав меньшинств, отметил он.
https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594211466.html
https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594148972.html
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владимир плахотнюк, майя санду, игорь додон, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, молдавия, европа, общество

Косачев прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии

12:11 26.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Украины и Молдавии решили проложить путь в Европу через ущемление прав русскоязычных граждан своих стран, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык в стране является языком межнационального общения.  В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
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Захарова прокомментировала ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
"Сразу две атаки на русский язык на постсоветском пространстве: вступление 16 января в силу нормы украинского закона, переводящего всю сферу обслуживания на "мову", о чем мы уже приняли жесткое заявление Совета Федерации, и решение Конституционного суда Молдавии, признающее незаконным особый статус русского языка и отменяющее подписанный предыдущим президентом страны Игорем Додоном закон о функционировании языков", - написал Косачев в своем блоге на сайте СФ.
По его мнению, по времени совпадение, может, и случайное, "но по содержанию – явно нет".
Общее у президентов этих двух стран одно: курс на евроинтеграцию, добавил он. "Соответственно, резкое ущемление прав русскоязычных граждан соответствующие политические лидеры рассматривают, судя по всему, как важную и необходимую веху на пути в Европу", - отметил Косачев.
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Причем складывается все большее впечатление, что в Европе с пониманием относятся к таким подходам, считая их вполне соответствующими тем самым европейским ценностям, которым, грубо попирая при этом европейские же конвенции, декларативно присягают в Киеве и в Кишиневе, считает политик.
"Если бы речь шла о языках стран Евросоюза, окрик бы последовал немедленно, а вот по отношению к русским "дозволено все", как мы уже видели на прибалтийских примерах. Тревожный показатель, ибо русофобия становится системным элементом европейской политики, активно поощряемой Евросоюзом по соседству с Россией", - отметил Косачев.
Он напомнил, что в Молдавии предыдущая попытка "расстаться" с русским языком была предпринята в 2018 году при "режиме (олигарха Владимира - ред.) Плахотнюка", теперь последовала новая при президенте Майи Санду, идейные сторонники которой из числа молдавских парламентариев и подали соответствующую жалобу в Конституционный суд.
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"Конечно же, это решение – не правовое, а исключительно политическое, принятое под давлением сил, называющих себя "проевропейскими". Правда, "европейскую интеграцию" своей страны эти политики понимают весьма специфическим образом – через отказ от древней молдавской идентичности и собственной государственности ради вхождения в состав Румынии", - подчеркнул законодатель. В этой связи он напомнил, что и председатель Конституционного суда Домника Маноле, и депутаты, подавшие в суд иск против русского языка, по данным СМИ, являются гражданами Румынии.
"Соответственно, борьба с русским языком для подобных политиков – это не столько про язык как инструмент межнациональной коммуникации, сколько про геополитический вектор: для разрыва многовековых связей молдаван и Молдавии с Россией и русскими они готовы попирать права не только молдаван, проводя политику румынизации, но и права сотен тысяч граждан Молдавии других национальностей, для которых русский язык является либо родным, либо основным в использовании (а это и русские, и гагаузы, и болгары, и украинцы)", - написал парламентарий.
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По мнению Косачева, "решение Конституционного суда еще дальше отодвигает Молдавию от урегулирования приднестровского конфликта". Ну а ожидаемое говорящее "безмолвие" европейских инстанций станет важным сигналом и для Донбасса, "в полной мере подтверждая опасения его жителей по поводу неизбежной дискриминации по национальному и языковому признаку в составе Украины при абсолютном попустительстве европейцев", которые, как известно, весьма "гуманитарно озабочены" во всех иных случаях нарушений прав меньшинств, отметил он.
 
Владимир ПлахотнюкМайя СандуИгорь ДодонСовет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевМолдавияЕвропаОбщество
 
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