В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам
12:22 26.01.2021 (обновлено: 14:26 26.01.2021)
С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
"Собственная безопасность петербургского главка выявила получение взятки сотрудниками ведомственной поликлиники", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, "на протяжении нескольких лет должностные лица ведомственной поликлиники и их соучастники за вознаграждение предоставляли справки сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат".
"По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию. Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей и другие положенные льготы", — говорится в сообщении.
Стоимость одной справки составляла около 200 тысяч рублей. По оперативным данным, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.
"Начальник поликлиники, оба его заместителя и трое соучастников задержаны и доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Предположительно, эти лица из числа работников судебно-медицинской экспертизы и одной из организаций здравоохранения Петербурга", — добавили в полицейском главке.
Отмечается, что при обысках изъята крупная сумма в долларах и евро.
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