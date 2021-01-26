https://ria.ru/20210126/vzyatki-1594609869.html

В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам

В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам

Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:22

2021-01-26T12:22

2021-01-26T14:26

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.По данным ведомства, "на протяжении нескольких лет должностные лица ведомственной поликлиники и их соучастники за вознаграждение предоставляли справки сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат"."По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию. Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей и другие положенные льготы", — говорится в сообщении.Стоимость одной справки составляла около 200 тысяч рублей. По оперативным данным, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.Отмечается, что при обысках изъята крупная сумма в долларах и евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vzyatka-1594373239.html

https://ria.ru/20210123/vzyatki-1594296916.html

санкт-петербург

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2021

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия