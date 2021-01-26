Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/vzyatki-1594609869.html
В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам
В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам
Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:22
2021-01-26T14:26
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.По данным ведомства, "на протяжении нескольких лет должностные лица ведомственной поликлиники и их соучастники за вознаграждение предоставляли справки сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат"."По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию. Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей и другие положенные льготы", — говорится в сообщении.Стоимость одной справки составляла около 200 тысяч рублей. По оперативным данным, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.Отмечается, что при обысках изъята крупная сумма в долларах и евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vzyatka-1594373239.html
https://ria.ru/20210123/vzyatki-1594296916.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге силовики давали взятки за справки по страховым выплатам

12:22 26.01.2021 (обновлено: 14:26 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Полиция в Петербурге выявила факт получения взяток за справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.

"Собственная безопасность петербургского главка выявила получение взятки сотрудниками ведомственной поликлиники", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "на протяжении нескольких лет должностные лица ведомственной поликлиники и их соучастники за вознаграждение предоставляли справки сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат".
"По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию. Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей и другие положенные льготы", — говорится в сообщении.
Денежные средства, изъятые при задержании заместителя главы администрации города Барнаула Александра Алексеенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 16:25
Чиновник из казначейства в Дагестане попался на взятке и был арестован
Стоимость одной справки составляла около 200 тысяч рублей. По оперативным данным, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.

"Начальник поликлиники, оба его заместителя и трое соучастников задержаны и доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Предположительно, эти лица из числа работников судебно-медицинской экспертизы и одной из организаций здравоохранения Петербурга", — добавили в полицейском главке.

Отмечается, что при обысках изъята крупная сумма в долларах и евро.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 16:56
Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге стал фигурантом дела о взятках
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Лента новостейМолния