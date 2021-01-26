https://ria.ru/20210126/vzryv-1594635922.html
СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии
СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии
Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль". РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:30
2021-01-26T14:30
2021-01-26T15:25
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/106592/33/1065923375_0:188:2001:1313_1920x0_80_0_0_5f80d4dc3c58b575e717b3745f16bc4a.jpg
ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.
https://ria.ru/20210118/vzryv-1593437342.html
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/106592/33/1065923375_34:0:1790:1317_1920x0_80_0_0_f2de61949d6650446142b7fb70417e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире