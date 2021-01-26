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СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии
СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии
Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль". РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:30
2021-01-26T15:25
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.
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саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире

СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии

14:30 26.01.2021 (обновлено: 15:25 26.01.2021)
 
© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
Сотрудники полиции Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".
По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.
Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.
Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.
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Саудовская АравияЙеменЭр-Рияд (город)В мире
 
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