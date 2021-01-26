https://ria.ru/20210126/vzryv-1594635922.html

СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии

СМИ сообщили о взрыве в столице Саудовской Аравии

Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль". РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:30

2021-01-26T14:30

2021-01-26T15:25

саудовская аравия

йемен

эр-рияд (город)

в мире

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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.

https://ria.ru/20210118/vzryv-1593437342.html

саудовская аравия

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире