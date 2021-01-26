https://ria.ru/20210126/vyshinskiy-1594610595.html

Вышинский рассказал, кому будет интересна его книга

Вышинский рассказал, кому будет интересна его книга

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский считает, что его книга "Жил напротив тюрьмы..." с воспоминаниями из тюремного заключения РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:26

2021-01-26T12:26

2021-01-26T15:30

кирилл вышинский

донбасс

украина

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский считает, что его книга "Жил напротив тюрьмы..." с воспоминаниями из тюремного заключения на Украине будет интересна всем, кто следит за происходящим в этой стране.Книга Вышинского вышла в электронном и печатном форматах в России.Он отметил, что книга должна была выйти около года назад, но ситуация с коронавирусом скорректировала эти планы."Тогда это должна была быть книга со свежими впечатлениями после года с лишним, проведенного в тюрьме, выхода на свободу и приезда в Россию. Это, конечно, был рассказ не столько о тюрьме, сколько о стране, об Украине, о тех событиях, которые там происходили после 2014 года. Чем могла быть эта история интересна? Наверное, многие писали об Украине после 2014 года, но это был такой взгляд на Украину из тюремной камеры, взгляд человека, который сидит по политической статье", - отметил Вышинский.По его мнению, последние события лишь придали его книге актуальности.В названии, по словам автора, есть некоторая ирония, это "цитата из анекдота"."Я бы не хотел, честно говоря, с такой какой-то напыщенностью и серьезностью относиться к тому, что со мной произошло. Да, тюрьма точно не лучшее место для человека, но, с другой стороны, раз уж так произошло, я подумал, что любой опыт важен, особенно опыт заключенного по политической статье. Сам факт того, что на Украине появилась целая группа людей, которых называют "политическими" в тюрьме, это знаковая история", - отметил собеседник агентства.Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года и 7 сентября приехал в Россию.

https://ria.ru/20201211/diskriminatsiya-1588804795.html

https://ria.ru/20191121/1561428709.html

https://ria.ru/20190828/1557987985.html

донбасс

украина

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Вышинский: "Интерес к Украине в России очень высок" «Жил напротив тюрьмы» — новая книга нашего исполнительного директора Кирилла Вышинского @vyshinkv о его личной истории заключения и взгляде на Украину изнутри. «Не так много людей, побывавших в украинской тюрьме по политической статье, потом были готовы об этом написать. Я стал участником многих серьёзных политических процессов в стране и за ее пределами, и мне кажется, что важно рассказать об этом и о том, чего не знали раньше. Например, как произошёл самый громкий обмен осени 2019 года между Россией и Украиной. Будет интересно узнать некоторые его подробности», — рассказал нам Кирилл. 2021-01-26T12:26 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кирилл вышинский, донбасс, украина, общество