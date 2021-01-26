https://ria.ru/20210126/vyshinskiy-1594595740.html
Кирилл Вышинский выпустил книгу о почти 500-х днях в застенках Киева
Кирилл Вышинский выпустил книгу о почти 500-х днях в застенках Киева
В Москве вышла в свет книга исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…". Название книги – строка из... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:13
2021-01-26T11:13
2021-01-26T11:13
россия
кирилл вышинский
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 26 янв, - РИА Новости. В Москве вышла в свет книга исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…". Название книги – строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам-журналистам по медиагруппе из СИЗО в Киеве в марте 2019 года: "Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня". Как считает сам автор, книга - точно не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно - и мгновенно изменить жизнь человека."Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена "35 на 35" точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину, после Майдана 2014 - какой я знал её до ареста, работая в Киеве, и какой я увидел её в тюрьме и из тюрьмы", - отметил Вышинский в авторском предисловии к книге. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в аннотации к книге написала: "Кирилл Вышинский – один из главных символов украинского сопротивления, замечательный журналист и настоящий боец – написал книгу обо всем этом. К прочтению обязательна". С 26 января тираж книги поступил в онлайн-книжные сети. Презентация книги Кирилла Вышинского пройдет 28 января в 13:00 на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Подробности на сайте пресс-центра. Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20201211/vyshinskiy-1588805005.html
https://ria.ru/20210121/davlenie-1594001394.html
https://sn.ria.ru/20200921/premiya-1577564804.html
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россия, кирилл вышинский, миа "россия сегодня"
МОСКВА, 26 янв, - РИА Новости
. В Москве вышла в свет книга исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня
" Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…". Название книги – строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам-журналистам по медиагруппе из СИЗО в Киеве в марте 2019 года: "Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня".
Как считает сам автор, книга - точно не про тюрьму. По мнению Вышинского – это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно - и мгновенно изменить жизнь человека.
"Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена "35 на 35" точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину, после Майдана 2014 - какой я знал её до ареста, работая в Киеве, и какой я увидел её в тюрьме и из тюрьмы", - отметил Вышинский в авторском предисловии к книге.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в аннотации к книге написала: "Кирилл Вышинский – один из главных символов украинского сопротивления, замечательный журналист и настоящий боец – написал книгу обо всем этом. К прочтению обязательна".
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает книгу важной "для понимания случившейся на Украине дегуманизации". По его мнению, "Жил напротив тюрьмы…" Вышинского – "… захватывающий рассказ от первого лица с богатым ассоциативным рядом и ссылками на твердые факты".
С 26 января тираж книги поступил в онлайн-книжные сети. Презентация книги Кирилла Вышинского пройдет 28 января в 13:00 на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Подробности на сайте пресс-центра
.
Кирилл Вышинский
, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik
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, Прайм
, ИноСМИ
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, КОТ
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4
".