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МВФ улучшил прогноз по динамике мирового ВВП в 2021 году
МВФ улучшил прогноз по динамике мирового ВВП в 2021 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, говорится в докладе фонда. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:41
2021-01-26T17:41
2021-01-26T17:41
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, говорится в докладе фонда.При этом МВФ оставил без изменений прогноз на 2022 год, по прежнему ожидает роста мировой экономики на 4,2%. В октябре МВФ ожидал роста мирового ВВП на 5,2% в 2021 году.В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%.Повышение прогноза отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление в среднем по регионам во второй половине года, также отмечается в докладе. Прогноз роста на 2021 год отражает дополнительную политическую поддержку в нескольких крупных странах и ожидание усиления активности по мере начала применения вакцин.
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мвф, в мире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, говорится в докладе фонда.
При этом МВФ
оставил без изменений прогноз на 2022 год, по прежнему ожидает роста мировой экономики на 4,2%. В октябре МВФ ожидал роста мирового ВВП на 5,2% в 2021 году.
В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%.
"Одобрение нескольких вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", - говорится в докладе МВФ.
Повышение прогноза отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление в среднем по регионам во второй половине года, также отмечается в докладе. Прогноз роста на 2021 год отражает дополнительную политическую поддержку в нескольких крупных странах и ожидание усиления активности по мере начала применения вакцин.