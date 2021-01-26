https://ria.ru/20210126/vvp-1594658008.html

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до трех процентов. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:14

2021-01-26T16:14

2021-01-26T16:44

россия

мвф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до трех процентов.В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ ожидает рост на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.МВФ также добавляет, что, несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593095843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвф, экономика