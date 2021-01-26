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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до трех процентов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:14
2021-01-26T16:14
2021-01-26T16:44
россия
мвф
экономика
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до трех процентов.В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ ожидает рост на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.МВФ также добавляет, что, несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.
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россия, мвф, экономика
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до трех процентов.
В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ
ожидает рост на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.
"Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", — отмечается в докладе фонда.
МВФ также добавляет, что, несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.