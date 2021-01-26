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Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку
Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку
Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:22
2021-01-26T18:46
сергей лавров
махмуд аббас
иерусалим
оон
восточный иерусалим
сша
москва
бахрейн
иордания
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ООН, 26 янв - РИА Новости. Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.Глава МИД РФ отметил, что такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".Лавров также напомнил о готовности России организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20210114/ssha-1593024726.html
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иерусалим
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сергей лавров, махмуд аббас, иерусалим, оон, восточный иерусалим, сша, москва, бахрейн, иордания, в мире

Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку

18:22 26.01.2021 (обновлено: 18:46 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
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ООН, 26 янв - РИА Новости. Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 Совета Безопасности. В поддержку этой инициативы мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов квартета, четырех арабских стран – Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины. Было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора "арабской мирной инициативы", - сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию.

Глава МИД РФ отметил, что такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".
Лавров также напомнил о готовности России организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.
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Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
 
Сергей ЛавровМахмуд АббасИерусалимООНВосточный ИерусалимСШАМоскваБахрейнИорданияВ мире
 
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