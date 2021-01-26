https://ria.ru/20210126/vstrecha-1594682286.html

Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку

Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку

Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:22

2021-01-26T18:22

2021-01-26T18:46

сергей лавров

махмуд аббас

иерусалим

оон

восточный иерусалим

сша

москва

бахрейн

иордания

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ООН, 26 янв - РИА Новости. Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.Глава МИД РФ отметил, что такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".Лавров также напомнил о готовности России организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20210114/ssha-1593024726.html

https://ria.ru/20201111/bogdanov-1584052346.html

иерусалим

восточный иерусалим

сша

москва

бахрейн

иордания

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