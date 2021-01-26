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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594653274.html
Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса
Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса
Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил представитель миротворческих сил... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:55
2021-01-26T15:55
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил представитель миротворческих сил полковник Дмитрий Перепелкин."Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих", - сказал Перепелкин журналистам.Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено. При содействии миротворцев РФ в Нагорный Карабах вернулись уже 51 216 беженцев. Российскими инженерно-саперными группами обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.Миротворцы РФ обеспечили безопасное прохождение 10 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента, добавил представитель.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса

15:55 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил представитель миротворческих сил полковник Дмитрий Перепелкин.
"Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих", - сказал Перепелкин журналистам.
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Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено. При содействии миротворцев РФ в Нагорный Карабах вернулись уже 51 216 беженцев. Российскими инженерно-саперными группами обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.
Миротворцы РФ обеспечили безопасное прохождение 10 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента, добавил представитель.
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