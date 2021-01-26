https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594612839.html
В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19
В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19
Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:35
2021-01-26T12:35
2021-01-26T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв — РИА Новости. Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.Вакцину от коронавируса в Финляндии получили 106 098 человек, из них 29,7 тысячи в возрасте 70 лет и старше, сообщал в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии.С 25 декабря по 24 января в Финляндию поступило около 195 тысяч доз вакцины, с 25 января по 7 февраля ожидается около 45 тысяч доз.Финляндия получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna.В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточнял ранее THL.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв — РИА Новости.
Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии
, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.
"Fimea была уведомлена о первых смертельных случаях, произошедших вскоре после введения коронавирусной вакцины. К 25 января было зарегистрировано три случая, все из которых предполагают, что пациент умер от болезни, которая была у него или у нее до вакцинации. Рекомендации по вакцинации не меняются", - отмечается в сообщении.
Вакцину от коронавируса в Финляндии получили 106 098 человек, из них 29,7 тысячи в возрасте 70 лет и старше, сообщал в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии.
С 25 декабря по 24 января в Финляндию поступило около 195 тысяч доз вакцины, с 25 января по 7 февраля ожидается около 45 тысяч доз.
Финляндия получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna.
В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточнял ранее THL.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.