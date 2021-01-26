https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594612839.html

В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19

В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19

Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:35

2021-01-26T12:35

2021-01-26T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв — РИА Новости. Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.Вакцину от коронавируса в Финляндии получили 106 098 человек, из них 29,7 тысячи в возрасте 70 лет и старше, сообщал в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии.С 25 декабря по 24 января в Финляндию поступило около 195 тысяч доз вакцины, с 25 января по 7 февраля ожидается около 45 тысяч доз.Финляндия получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna.В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточнял ранее THL.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html

финляндия

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2021

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коронавирус в россии, финляндия