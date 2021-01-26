Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594612839.html
В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19
В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19
Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:35
2021-01-26T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв — РИА Новости. Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.Вакцину от коронавируса в Финляндии получили 106 098 человек, из них 29,7 тысячи в возрасте 70 лет и старше, сообщал в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии.С 25 декабря по 24 января в Финляндию поступило около 195 тысяч доз вакцины, с 25 января по 7 февраля ожидается около 45 тысяч доз.Финляндия получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna.В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточнял ранее THL.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, финляндия

В Финляндии зарегистрировали три смерти после вакцинации от COVID-19

12:35 26.01.2021 (обновлено: 12:44 26.01.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв — РИА Новости. Три случая смерти после вакцинации от COVID-19 зарегистрировано в Финляндии, гибель наступила от болезней пациентов и не связана с вакциной, сообщило во вторник Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.
"Fimea была уведомлена о первых смертельных случаях, произошедших вскоре после введения коронавирусной вакцины. К 25 января было зарегистрировано три случая, все из которых предполагают, что пациент умер от болезни, которая была у него или у нее до вакцинации. Рекомендации по вакцинации не меняются", - отмечается в сообщении.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:20Религия и мировоззрение
Раввин: для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной
Вакцину от коронавируса в Финляндии получили 106 098 человек, из них 29,7 тысячи в возрасте 70 лет и старше, сообщал в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии.
С 25 декабря по 24 января в Финляндию поступило около 195 тысяч доз вакцины, с 25 января по 7 февраля ожидается около 45 тысяч доз.
Финляндия получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей Pfizer-BioNTechin и Moderna.
В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточнял ранее THL.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФинляндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния