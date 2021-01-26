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Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян высказался в беседе с газетой "Известия" о рисках... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:33
2021-01-26T03:33
2021-01-26T03:33
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян высказался в беседе с газетой "Известия" о рисках прививания от коронавируса для бессимптомных носителей.Специалист подчеркнул, что вакцина не может нанести вред этой категории людей. При этом эпидемиолог уточнил, что от вакцинации следует воздержаться при наличии признаков ОРЗ, например, температуры 37-38 градусов.Тотолян призвал россиян не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача — специалиста по вакцинопрофилактике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество