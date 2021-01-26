https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян высказался в беседе с газетой "Известия" о рисках... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:33

2021-01-26T03:33

2021-01-26T03:33

распространение коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян высказался в беседе с газетой "Известия" о рисках прививания от коронавируса для бессимптомных носителей.Специалист подчеркнул, что вакцина не может нанести вред этой категории людей. При этом эпидемиолог уточнил, что от вакцинации следует воздержаться при наличии признаков ОРЗ, например, температуры 37-38 градусов.Тотолян призвал россиян не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача — специалиста по вакцинопрофилактике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html

россия

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2021

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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество