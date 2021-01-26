https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html

Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова

Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова

Профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко в эфире телеканала "Перший Козацький" попросила... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:12

2021-01-26T16:12

2021-01-26T16:43

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко в эфире телеканала "Перший Козацький" попросила президента Украины Владимира Зеленского разобраться в ее увольнении из-за поста в Facebook.В своей речи она припомнила слова Зеленского в последнем новогоднем обращении о равноправии украинцев независимо от их взглядов. По ее мнению, увольнение из университета связано напрямую с политической позицией: Бильченко напрямую критиковала закон, притесняющий русский язык на Украине. Также Бильченко выступила в эфире телеканала "Наш", где подтвердила слова о своем увольнении, а также еще раз подчеркнула, что действия руководства университета носят политический характер. Ранее она опубликовала пост в своем Facebook-аккаунте, в котором открыто выступила против принятия закона о языке. По ее словам, Украина испытывает значительно большие проблемы, чем спор о выборе государственного языка. По утверждению Бильченко, после публикации поста началась информационная травля в ее адрес. При этом она несколько раз подчеркивала, что свободно владеет и украинским, и русским языками. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступила в силу 16 января 2021 года. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что за первую неделю работы закона офис уполномоченного по защите государственного языка Украины получил около 200 обращений из-за нарушения этой нормы.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", введение должности уполномоченного по его защите, введение экзаменов для чиновников на знание украинского языка и штрафы за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

https://ria.ru/20210116/deputat-1593345822.html

https://ria.ru/20210126/kommunalka-1594648503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире