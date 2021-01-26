https://ria.ru/20210126/uslugi-1594570220.html

Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии

Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии

Переход на удаленную работу в период пандемии привел к востребованности новых видов услуг и индивидуальных сервисов, спрос на них сохранился и после снятия ряда РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T06:16

2021-01-26T06:16

2021-01-26T06:17

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москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Переход на удаленную работу в период пандемии привел к востребованности новых видов услуг и индивидуальных сервисов, спрос на них сохранился и после снятия ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".Среди услуг, наиболее востребованных в 2020 году, первое место занимает категория "перевозки и транспортные услуги": спрос на них за год вырос на 38%, а предложение - лишь на 21%. Потребность в транспортных сервисах выросла из-за доставки товаров и переездов - например, компанией в более дешевый офис или рядовыми россиянами - за город. "Поскольку предложение и спрос в категории росли практически равномерно, стоимость транспортных услуг, несмотря на востребованность выросла всего на 11%", - пояснили в "Авито".На втором месте - категория "ремонт и строительство": спрос на эти услуги вырос сразу на 37%, а предложение - только на 3%. "Самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе", - отметили в компании.Например, спрос на отделочные работы и строительство домов и коттеджей за год вырос на 43% и на 41%, интерес к благоустройству участка - на 71%. Техника на удаленке стала ломаться чаще, поэтому спрос на услуги по ее ремонту вырос сразу на 51%. "Активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых", - сообщили в "Авито".Услуги в категории "красота и здоровье" - на третьем месте по популярности: здесь число запросов увеличилось на 53%, а предложение - только на 24%. "Для мастеров выезд к клиентам стал дополнительным источником заработка. Наиболее остро вопрос стрижки встал для мужчин, которые продолжали ходить на работу", - отмечают эксперты, добавляя, что россиянки вызывали на дом не только парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса и косметологов, но и визажистов.В компании также рассказали, что услуги, связанные с уборкой, в 2020 году стали искать на 65% чаще, чем года назад, а число предложений выросло на 36%; стоимость таких услуг выросла в 1,5 раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличилось на 37%, а предложение - только 9%, но его цена не изменилась. Спрос на обучение и онлайн-курсы вырос на 31%, предложение - на 29%, также без роста цены.Спрос на услуги по доставке, поиск онлайн-тренеров, онлайн-нянь, репетиторов и педагогов резко вырос во втором квартале в связи с переходом на удаленку и вводом ограничений и продолжился после их снятия, составив 32% в течение третьего квартала. Причина такой динамики - не только в стремлении сократить число контактов: для многих предпринимателей онлайн-платформы стали основным каналом привлечения клиентов, считают в "Авито".

https://ria.ru/20210115/benzin-1593124979.html

https://ria.ru/20201224/frilansery-1590667357.html

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россия, москва, общество