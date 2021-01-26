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Житель Урала получил срок за убийство девушки, назвавшей его космонавтом
Житель Урала получил срок за убийство девушки, назвавшей его космонавтом
Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, которая в шутку называла его космонавтом,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:13
2021-01-26T13:13
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
талица
свердловская область
ссср
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.По информации ведомства, инцидент произошел 27 апреля, когда 53-летний мужчина у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья в шутку называла хозяина квартиры космонавтом из-за его срочной службы в космических войсках во времена СССР, что, по данным СУСК, и стало причиной конфликта.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, осужденный знал потерпевшую более 10 лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко оказывали помощь друг другу в быту, вместе часто употребляли спиртное.
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талица
свердловская область
ссср
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), талица, свердловская область, ссср, происшествия

Житель Урала получил срок за убийство девушки, назвавшей его космонавтом

13:13 26.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.
По информации ведомства, инцидент произошел 27 апреля, когда 53-летний мужчина у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья в шутку называла хозяина квартиры космонавтом из-за его срочной службы в космических войсках во времена СССР, что, по данным СУСК, и стало причиной конфликта.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, осужденный знал потерпевшую более 10 лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко оказывали помощь друг другу в быту, вместе часто употребляли спиртное.
"Именно это пагубное пристрастие в тот злополучный день и сыграло роковую роль в судьбе как женщины, так и расправившегося с ней мужчины", - сказал представитель полиции.
 
Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)ТалицаСвердловская областьСССРПроисшествия
 
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