https://ria.ru/20210126/ural-1594622191.html

Житель Урала получил срок за убийство девушки, назвавшей его космонавтом

Житель Урала получил срок за убийство девушки, назвавшей его космонавтом

Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, которая в шутку называла его космонавтом,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:13

2021-01-26T13:13

2021-01-26T13:13

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

талица

свердловская область

ссср

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.По информации ведомства, инцидент произошел 27 апреля, когда 53-летний мужчина у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья в шутку называла хозяина квартиры космонавтом из-за его срочной службы в космических войсках во времена СССР, что, по данным СУСК, и стало причиной конфликта.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, осужденный знал потерпевшую более 10 лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко оказывали помощь друг другу в быту, вместе часто употребляли спиртное.

https://ria.ru/20210126/ubiytsa-1594605348.html

талица

свердловская область

ссср

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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), талица, свердловская область, ссср, происшествия