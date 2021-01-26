https://ria.ru/20210126/ukraina-1594667763.html

СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны

СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны

Служба внешней разведки Украины впервые подготовила информационный бюллетень "Белая книга", в котором назвала Россию главной угрозой безопасности страны,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:04

2021-01-26T17:04

2021-01-26T18:21

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины впервые подготовила информационный бюллетень "Белая книга", в котором назвала Россию главной угрозой безопасности страны, бюллетень опубликован на сайте ведомства.По мнению службы внешней разведки, Россия будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допускать ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.Разведчики также считают, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил. Также в службе внешней разведки уверены, что Москва хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210125/kuleba-1594458073.html

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2021

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россия, верховная рада украины, сша, украина, в мире