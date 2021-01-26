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СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны
СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны
Служба внешней разведки Украины впервые подготовила информационный бюллетень "Белая книга", в котором назвала Россию главной угрозой безопасности страны,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:04
2021-01-26T18:21
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верховная рада украины
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украина
в мире
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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины впервые подготовила информационный бюллетень "Белая книга", в котором назвала Россию главной угрозой безопасности страны, бюллетень опубликован на сайте ведомства.По мнению службы внешней разведки, Россия будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допускать ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.Разведчики также считают, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил. Также в службе внешней разведки уверены, что Москва хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, сша, украина, в мире

СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны

17:04 26.01.2021 (обновлено: 18:21 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины впервые подготовила информационный бюллетень "Белая книга", в котором назвала Россию главной угрозой безопасности страны, бюллетень опубликован на сайте ведомства.

"Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация", — говорится в бюллетене.

По мнению службы внешней разведки, Россия будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допускать ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.
Разведчики также считают, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил. Также в службе внешней разведки уверены, что Москва хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 13:01
Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом
 
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