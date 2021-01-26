СБУ назвала Россию главной угрозой безопасности страны
17:04 26.01.2021 (обновлено: 18:21 26.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
"Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация", — говорится в бюллетене.
По мнению службы внешней разведки, Россия будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допускать ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.
Разведчики также считают, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил. Также в службе внешней разведки уверены, что Москва хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
25 января, 13:01Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом