https://ria.ru/20210126/ukraina-1594612062.html

Рада разрешила допуск иностранных военных в страну для участия в учениях

Рада разрешила допуск иностранных военных в страну для участия в учениях

Украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:32

2021-01-26T12:32

2021-01-26T12:32

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в мире

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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html

https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html

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верховная рада украины, украина, в мире