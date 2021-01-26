Рада разрешила допуск иностранных военных в страну для участия в учениях
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча - 2021" и украино-британских учений Warrior Watcher-2021.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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