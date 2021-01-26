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Глава РФПИ предсказал появление новых стай "черных лебедей"
Глава РФПИ предсказал появление новых стай "черных лебедей"
Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:57
2021-01-26T11:59
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
всемирный экономический форум
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате."Когда я читал книгу Нассима Талеба "Черный лебедь", конечно, я обратил на нее внимание, но я не ожидал, что появится стая "черных лебедей", даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев. Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей", - прогнозирует глава фонда.Он также обратил внимание, что угрозой для мира является терроризм. Глава РФПИ выразил мнение, что миру необходима устойчивость на глобальном уровне, а разобщенность и политическая ангажированность - это препятствия на пути к ней, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, всемирный экономический форум, экономика

Глава РФПИ предсказал появление новых стай "черных лебедей"

10:57 26.01.2021 (обновлено: 11:59 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
"Когда я читал книгу Нассима Талеба "Черный лебедь", конечно, я обратил на нее внимание, но я не ожидал, что появится стая "черных лебедей", даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев. Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей", - прогнозирует глава фонда.
"Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру. Очевидно, что еще одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", - рассуждает Дмитриев.
Он также обратил внимание, что угрозой для мира является терроризм. Глава РФПИ выразил мнение, что миру необходима устойчивость на глобальном уровне, а разобщенность и политическая ангажированность - это препятствия на пути к ней, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВсемирный экономический форумЭкономика
 
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