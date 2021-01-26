https://ria.ru/20210126/ugrozy-1594592921.html

Глава РФПИ предсказал появление новых стай "черных лебедей"

Глава РФПИ предсказал появление новых стай "черных лебедей"

Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:57

2021-01-26T10:57

2021-01-26T11:59

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

всемирный экономический форум

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате."Когда я читал книгу Нассима Талеба "Черный лебедь", конечно, я обратил на нее внимание, но я не ожидал, что появится стая "черных лебедей", даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев. Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей", - прогнозирует глава фонда.Он также обратил внимание, что угрозой для мира является терроризм. Глава РФПИ выразил мнение, что миру необходима устойчивость на глобальном уровне, а разобщенность и политическая ангажированность - это препятствия на пути к ней, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593359349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, всемирный экономический форум, экономика