https://ria.ru/20210126/uchenye-1594659750.html

Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю

Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю

Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут быть... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:21

2021-01-26T16:21

2021-01-26T18:17

объединенная двигателестроительная корпорация

ярославский областной суд

федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)

китай

ярославская область

рыбинск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут быть использованы в том числе при создании оружия, сообщает Ярославский областной суд.Александра Виноградова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тысяч рублей, его коллега Александр Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.Суд выяснил, что в апреле 2018 года Виноградов, работавший с 1996 по 2017 год в компании "ОДК-Сатурн", заключил с китайским институтом консультационные контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать в интересах китайского института полный технологический цикл точного литья. "Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлен, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", — говорится в сообщении.Преступный замысел ученого, как утверждает суд, требовал наличия помощника, так как сам Виноградов не обладал полным объемом знаний. В тот же месяц он привлек Красильникова, который отработал на предприятии почти 40 лет и недавно уволился. Вместе ученые, пользуясь сохранившимися связями, обращались к неосведомленным об их преступных намерениях сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию, отмечает суд.Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай. Красильников по телефону и по электронной почте продолжил передавать Виноградову требуемые сведения. Обоих задержали в октябре 2019 года, когда Виноградов вернулся в Россию, чтобы провести испытания оборудования. Он должен был "вновь отбыть на территорию Китая для дальнейшей постановки производственного цикла", добавляется в сообщении суда. Поводом для обвинения стал тот факт, что ни ученые, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для передачи в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья.Суд пришел к выводу, что оба обвиняемых действовали умышленно и из корыстных побуждений. Они незаконно передали технологии и научно-техническую информацию, а также оказывали услуги, которые могут использоваться при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210126/ural-1594622191.html

https://ria.ru/20210126/ubiytsa-1594605348.html

китай

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная двигателестроительная корпорация, ярославский областной суд, федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии), китай, ярославская область, рыбинск, происшествия