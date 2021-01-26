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Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю
Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю
Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут быть... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:21
2021-01-26T18:17
объединенная двигателестроительная корпорация
ярославский областной суд
федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)
китай
ярославская область
рыбинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут быть использованы в том числе при создании оружия, сообщает Ярославский областной суд.Александра Виноградова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тысяч рублей, его коллега Александр Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.Суд выяснил, что в апреле 2018 года Виноградов, работавший с 1996 по 2017 год в компании "ОДК-Сатурн", заключил с китайским институтом консультационные контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать в интересах китайского института полный технологический цикл точного литья. "Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлен, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", — говорится в сообщении.Преступный замысел ученого, как утверждает суд, требовал наличия помощника, так как сам Виноградов не обладал полным объемом знаний. В тот же месяц он привлек Красильникова, который отработал на предприятии почти 40 лет и недавно уволился. Вместе ученые, пользуясь сохранившимися связями, обращались к неосведомленным об их преступных намерениях сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию, отмечает суд.Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай. Красильников по телефону и по электронной почте продолжил передавать Виноградову требуемые сведения. Обоих задержали в октябре 2019 года, когда Виноградов вернулся в Россию, чтобы провести испытания оборудования. Он должен был "вновь отбыть на территорию Китая для дальнейшей постановки производственного цикла", добавляется в сообщении суда. Поводом для обвинения стал тот факт, что ни ученые, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для передачи в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья.Суд пришел к выводу, что оба обвиняемых действовали умышленно и из корыстных побуждений. Они незаконно передали технологии и научно-техническую информацию, а также оказывали услуги, которые могут использоваться при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210126/ural-1594622191.html
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китай
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объединенная двигателестроительная корпорация, ярославский областной суд, федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии), китай, ярославская область, рыбинск, происшествия

Ярославские ученые получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю

16:21 26.01.2021 (обновлено: 18:17 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут быть использованы в том числе при создании оружия, сообщает Ярославский областной суд.
Александра Виноградова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тысяч рублей, его коллега Александр Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.
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Суд выяснил, что в апреле 2018 года Виноградов, работавший с 1996 по 2017 год в компании "ОДК-Сатурн", заключил с китайским институтом консультационные контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать в интересах китайского института полный технологический цикл точного литья.
"Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлен, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", — говорится в сообщении.
Преступный замысел ученого, как утверждает суд, требовал наличия помощника, так как сам Виноградов не обладал полным объемом знаний. В тот же месяц он привлек Красильникова, который отработал на предприятии почти 40 лет и недавно уволился. Вместе ученые, пользуясь сохранившимися связями, обращались к неосведомленным об их преступных намерениях сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию, отмечает суд.
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Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай. Красильников по телефону и по электронной почте продолжил передавать Виноградову требуемые сведения. Обоих задержали в октябре 2019 года, когда Виноградов вернулся в Россию, чтобы провести испытания оборудования. Он должен был "вновь отбыть на территорию Китая для дальнейшей постановки производственного цикла", добавляется в сообщении суда. Поводом для обвинения стал тот факт, что ни ученые, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для передачи в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья.
Суд пришел к выводу, что оба обвиняемых действовали умышленно и из корыстных побуждений. Они незаконно передали технологии и научно-техническую информацию, а также оказывали услуги, которые могут использоваться при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения, отмечается в сообщении.
 
Объединенная двигателестроительная корпорацияЯрославский областной судФедеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)КитайЯрославская областьРыбинскПроисшествия
 
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