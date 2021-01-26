https://ria.ru/20210126/ubiytsa-1594605348.html

Получившего пожизненный срок убийцу из Новоуральска вновь будут судить

Получившего пожизненный срок убийцу из Новоуральска вновь будут судить

Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, предстанет перед судом за изнасилование и убийство... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:59

2021-01-26T11:59

2021-01-26T11:59

уфа

дуванский район

новоуральск

происшествия

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УФА, 26 янв – РИА Новости. Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, предстанет перед судом за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Башкирии в 2001 году, сообщили в СУСК РФ по региону.В ноябре ведомство информировало, что Петров обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дуванского района, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу 7 сентября 2001 года. Петрова на время расследования перевозили в изолятор Уфы, он признался в преступлениях.По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров в селе Мясегутово около автовокзала заметил девушку и предложил подвезти. Он вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. Уже мертвую девушку изверг искромсал ножом, привязал ее тело тросом к автомобилю и вывез в лес.По данным ведомства, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Петров в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному заключению за серию из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы.

https://ria.ru/20210119/arest-1593636018.html

https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html

уфа

дуванский район

новоуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, дуванский район, новоуральск, происшествия