Получившего пожизненный срок убийцу из Новоуральска вновь будут судить
УФА, 26 янв – РИА Новости. Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, приговоренный к пожизненному сроку за убийство 10 человек, предстанет перед судом за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Башкирии в 2001 году, сообщили в СУСК РФ по региону.
В ноябре ведомство информировало, что Петров обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Дуванского района, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу 7 сентября 2001 года. Петрова на время расследования перевозили в изолятор Уфы, он признался в преступлениях.
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По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров в селе Мясегутово около автовокзала заметил девушку и предложил подвезти. Он вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. Уже мертвую девушку изверг искромсал ножом, привязал ее тело тросом к автомобилю и вывез в лес.
"Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Новоуральска Свердловской области Евгения Петрова по обвинению в убийстве, сопряженном с изнасилованием",- сообщает региональный следком.
По данным ведомства, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Петров в апреле 2005 года был приговорен к пожизненному заключению за серию из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы.
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