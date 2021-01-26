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Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море
Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море
Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:42
2021-01-26T19:42
россия
каспийское море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Жители Дагестана с начала декабря стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Как указывало Росрыболовство, версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются.Как отмечают ученые, для Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые выбросы, интенсивность которых может резко возрастать при сейсмических явлениях. Анализ показал, что в ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября – в южной части дагестанского побережья. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.Росрыболовство ранее указывало, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет: случаи отмечались в 2012 и в 2016 годах.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
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россия, каспийское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, генеральная прокуратура рф

Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

19:42 26.01.2021
 
© РИА НовостиСети на побережье Каспийского моря, где были обнаружены мертвые тюлени
Сети на побережье Каспийского моря, где были обнаружены мертвые тюлени - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Жители Дагестана с начала декабря стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Как указывало Росрыболовство, версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются.
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"В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа (метана и сопутствующих газов), который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, для Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые выбросы, интенсивность которых может резко возрастать при сейсмических явлениях. Анализ показал, что в ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября – в южной части дагестанского побережья. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.
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"В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения", - пришли к выводу ученые.

Росрыболовство ранее указывало, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет: случаи отмечались в 2012 и в 2016 годах.
 
РоссияКаспийское мореФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Госдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
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