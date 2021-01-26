https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html

Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:42

2021-01-26T19:42

2021-01-26T19:42

россия

каспийское море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Жители Дагестана с начала декабря стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Как указывало Росрыболовство, версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются.Как отмечают ученые, для Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые выбросы, интенсивность которых может резко возрастать при сейсмических явлениях. Анализ показал, что в ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября – в южной части дагестанского побережья. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.Росрыболовство ранее указывало, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет: случаи отмечались в 2012 и в 2016 годах.

https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html

https://ria.ru/20201028/ryba-1581915847.html

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, генеральная прокуратура рф