https://ria.ru/20210126/tu-142-1594579178.html

Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:23

2021-01-26T09:23

2021-01-26T09:31

norad

миг-31

канада

сша

ту-142мк

чукотское море

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.Там добавили, что "полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20200627/1573570865.html

канада

сша

чукотское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

norad, миг-31, канада, сша, ту-142мк, чукотское море, безопасность