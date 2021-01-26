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Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:23
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ту-142мк
чукотское море
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.Там добавили, что "полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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norad, миг-31, канада, сша, ту-142мк, чукотское море, безопасность

Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

09:23 26.01.2021 (обновлено: 09:31 26.01.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.
"26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что "полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Кадры полета самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня 2020, 21:44
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NORADМиГ-31КанадаСШАТу-142МКЧукотское мореБезопасность
 
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