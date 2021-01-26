https://ria.ru/20210126/tu-142-1594579178.html
Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:23
2021-01-26T09:23
2021-01-26T09:31
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, дальность полета превысила 8 тысяч километров, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.Там добавили, что "полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20200627/1573570865.html
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norad, миг-31, канада, сша, ту-142мк, чукотское море, безопасность