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В декабре выросли цены на российское подсолнечное масло
В декабре выросли цены на российское подсолнечное масло
Цены производителей нерафинированного подсолнечного масла в декабре увеличились на 11% по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:24
2021-01-26T19:24
2021-01-26T19:24
россия
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Цены производителей нерафинированного подсолнечного масла в декабре увеличились на 11% по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Росстата."В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную - на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел - на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции нерафинированные - на 11%, масло соевое и его фракции нерафинированные - на 9,5%", - говорится в сообщении.Одновременно цены производителей на гречневую крупу снизились на 6,3%. В целом цены производителей пищевых продуктов в декабре увеличились на 1,7% к ноябрю прошлого года, а по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 12,5%.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
https://ria.ru/20210120/tseny-1593786505.html
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россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Цены производителей нерафинированного подсолнечного масла в декабре увеличились на 11% по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Росстата
.
"В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную - на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел - на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции нерафинированные - на 11%, масло соевое и его фракции нерафинированные - на 9,5%", - говорится в сообщении.
Одновременно цены производителей на гречневую крупу снизились на 6,3%. В целом цены производителей пищевых продуктов в декабре увеличились на 1,7% к ноябрю прошлого года, а по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 12,5%.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.