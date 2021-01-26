https://ria.ru/20210126/tseny-1594666236.html

Титов призвал регулировать цены не только "декретными" методами

Титов призвал регулировать цены не только "декретными" методами

Информация о ценах на продукты, которой заинтересовались налоговые органы, может использоваться для управления экономическими процессами, но регулировать цены... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:55

2021-01-26T16:55

2021-01-26T16:55

борис титов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Информация о ценах на продукты, которой заинтересовались налоговые органы, может использоваться для управления экономическими процессами, но регулировать цены лишь "декретными" методами не стоит, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.Бизнес-омбудсмен отметил, что интерес налоговых органов к социально значимым продуктам питания трактуется в первую очередь как усиление контроля. "Но на эту тенденцию стоит смотреть шире. Мы давно говорим, что из всех ведомств в нашей стране именно налоговая служба располагает самым большим и актуальным объемом данных об экономике", - указал Титов.По его словам, данная информация может и должна использоваться для гибкого регулирования экономических процессов. "Говоря коротко: чем более полными и правдивыми данными располагает государство, тем больше шансов на то, что госуправление станет по-настоящему стратегическим", - пояснил собеседник агентства.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kartoshka-1594140900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика