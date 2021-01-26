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Титов призвал регулировать цены не только "декретными" методами
Титов призвал регулировать цены не только "декретными" методами
Информация о ценах на продукты, которой заинтересовались налоговые органы, может использоваться для управления экономическими процессами, но регулировать цены... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:55
2021-01-26T16:55
борис титов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Информация о ценах на продукты, которой заинтересовались налоговые органы, может использоваться для управления экономическими процессами, но регулировать цены лишь "декретными" методами не стоит, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.Бизнес-омбудсмен отметил, что интерес налоговых органов к социально значимым продуктам питания трактуется в первую очередь как усиление контроля. "Но на эту тенденцию стоит смотреть шире. Мы давно говорим, что из всех ведомств в нашей стране именно налоговая служба располагает самым большим и актуальным объемом данных об экономике", - указал Титов.По его словам, данная информация может и должна использоваться для гибкого регулирования экономических процессов. "Говоря коротко: чем более полными и правдивыми данными располагает государство, тем больше шансов на то, что госуправление станет по-настоящему стратегическим", - пояснил собеседник агентства.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html
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борис титов, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Титов призвал регулировать цены не только "декретными" методами

16:55 26.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Информация о ценах на продукты, которой заинтересовались налоговые органы, может использоваться для управления экономическими процессами, но регулировать цены лишь "декретными" методами не стоит, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.
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Бизнес-омбудсмен отметил, что интерес налоговых органов к социально значимым продуктам питания трактуется в первую очередь как усиление контроля. "Но на эту тенденцию стоит смотреть шире. Мы давно говорим, что из всех ведомств в нашей стране именно налоговая служба располагает самым большим и актуальным объемом данных об экономике", - указал Титов.
По его словам, данная информация может и должна использоваться для гибкого регулирования экономических процессов. "Говоря коротко: чем более полными и правдивыми данными располагает государство, тем больше шансов на то, что госуправление станет по-настоящему стратегическим", - пояснил собеседник агентства.
"Но от попыток держать цены исключительно "декретными" методами, конечно, стоит предостеречь. Решать такие вопросы нужно сочетанием более сложных инструментов регулирования. Думаю, что ФНС двинулась именно по такому пути, и это можно только приветствовать", - заключил бизнес-омбудсмен.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Борис ТитовФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
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