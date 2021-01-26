https://ria.ru/20210126/tramp-1594713880.html
Сенаторы принесли присягу на процессе по импичменту Трампу
Сенаторы принесли присягу на процессе по импичменту Трампу
Сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:53
2021-01-26T22:53
2021-01-26T23:23
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.Видеотрансляцию из Капитолия ведет сайт конгресса. В зале заседаний сената состоялось формальное мероприятие по принесению присяги. Сам процесс начнется с предварительного заседания, оно намечено на 8 февраля.Накануне демократы внесли резолюцию об импичменте Трампу. Статья, на основании которой вынесена резолюция, – "подстрекательство к мятежу".Процесс об импичменте проходит в формате судебного разбирательства, у которого есть председатель. Сенаторы выступают в роли присяжных, конгрессмены - обвинителей. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. Приговор выносится голосованием: для успеха демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов, для этого поддержать импичмент должны 17 республиканцев. Пока о такой позиции заявили не более шести из них. В случае импичмента на голосование будет вынесен вопрос о возможности Трампом занимать государственные должности.Палата представителей 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости.
Сенаторы США
принесли присягу на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу
.
Видеотрансляцию из Капитолия
ведет сайт
конгресса. В зале заседаний сената состоялось формальное мероприятие по принесению присяги. Сам процесс начнется с предварительного заседания, оно намечено на 8 февраля.
Накануне демократы внесли резолюцию об импичменте Трампу. Статья, на основании которой вынесена резолюция, – "подстрекательство к мятежу".
Процесс об импичменте проходит в формате судебного разбирательства, у которого есть председатель. Сенаторы выступают в роли присяжных, конгрессмены - обвинителей. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. Приговор выносится голосованием: для успеха демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов, для этого поддержать импичмент должны 17 республиканцев. Пока о такой позиции заявили не более шести из них. В случае импичмента на голосование будет вынесен вопрос о возможности Трампом занимать государственные должности.
Палата представителей 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды.