Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко.
"Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле", - сказал премьер-министр РФ.
Он добавил, что в целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно: в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиардов долларов, Минск занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота, отметил он.
"Наша совместная задача - возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все, скажем так, негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики", - сказал он.
Мишустин отметил, что Россия искренне дорожит братскими отношениями с Белоруссией, народы объединяет общая история, и Москва заинтересована в том, чтобы вывести совместную работу на новый уровень, "наполнить новым содержанием интеграционные взаимодействие в Союзном государстве".
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