https://ria.ru/20210126/torgovlya-1594645481.html

Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией

Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией

Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:15

2021-01-26T15:15

2021-01-26T15:15

союзное государство

роман головченко

россия

михаил мишустин

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко."Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле", - сказал премьер-министр РФ.Он добавил, что в целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно: в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиардов долларов, Минск занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота, отметил он.Мишустин отметил, что Россия искренне дорожит братскими отношениями с Белоруссией, народы объединяет общая история, и Москва заинтересована в том, чтобы вывести совместную работу на новый уровень, "наполнить новым содержанием интеграционные взаимодействие в Союзном государстве".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

россия

белоруссия

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2021

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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика