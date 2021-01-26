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Союзное государство
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Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией
Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией
Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:15
2021-01-26T15:15
союзное государство
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко."Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле", - сказал премьер-министр РФ.Он добавил, что в целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно: в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиардов долларов, Минск занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота, отметил он.Мишустин отметил, что Россия искренне дорожит братскими отношениями с Белоруссией, народы объединяет общая история, и Москва заинтересована в том, чтобы вывести совместную работу на новый уровень, "наполнить новым содержанием интеграционные взаимодействие в Союзном государстве".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика

Мишустин оценил влияние коронавируса на торговлю с Белоруссией

15:15 26.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом несильно повлияла на торговые отношения Москвы и Минска, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко.
"Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле", - сказал премьер-министр РФ.
Он добавил, что в целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно: в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиардов долларов, Минск занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота, отметил он.
"Наша совместная задача - возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все, скажем так, негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики", - сказал он.
Мишустин отметил, что Россия искренне дорожит братскими отношениями с Белоруссией, народы объединяет общая история, и Москва заинтересована в том, чтобы вывести совместную работу на новый уровень, "наполнить новым содержанием интеграционные взаимодействие в Союзном государстве".
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияЭкономика
 
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