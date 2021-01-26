Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/tiktok-1594665864.html
Обнаружена новая уязвимость TikTok
Обнаружена новая уязвимость TikTok
Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции "Найти друзей" в соцсети TikTok. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:52
2021-01-26T18:49
tiktok
whatsapp inc.
youtube
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:171:2730:1707_1920x0_80_0_0_a340c74be789c94f0ef16119ec37e291.png
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции "Найти друзей" в соцсети TikTok.Ее исследователи уже дважды находили уязвимости в соцсети. В первый раз они сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к личной информации, сохраненной в учетных записях, или действовать от имени пользователя без его согласия.Эксперты компании сообщили о своих выводах разработчику TikTok ByteDance, после чего было предложено решение для устранения проблемы."Мы продолжаем укреплять защиту — совершенствуем наши внутренние возможности, увеличиваем инвестиции в автоматические системы безопасности, а также сотрудничаем с другими организациями", — прокомментировал ситуацию представитель соцсети.По данным TikTok, число пользователей каждый месяц увеличивается на 100 миллионов, а количество скачиваний превысило два миллиарда. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет миллиарда в месяц и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.
https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html
https://ria.ru/20201012/tiktok-1579416103.html
https://ria.ru/20210121/milokhin-1593981729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_17e95cdf51da30d38afc44b6f90dd17d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, whatsapp inc., youtube, в мире

Обнаружена новая уязвимость TikTok

16:52 26.01.2021 (обновлено: 18:49 26.01.2021)
 
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции "Найти друзей" в соцсети TikTok.
"Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к личным данным в профилях пользователей, в том числе к номеру телефона, привязанному к аккаунту, нику, уникальному ID пользователя, фотографии профиля, а также к некоторым настройкам, включая возможности скрыть профиль и управлять подписками. Полученную информацию злоумышленники могут использовать в преступных целях", — говорится в сообщении компании.
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 16:28
TikTok запустил новые функции для родительского контроля
Ее исследователи уже дважды находили уязвимости в соцсети. В первый раз они сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к личной информации, сохраненной в учетных записях, или действовать от имени пользователя без его согласия.
"В этот раз нашей основной задачей стало исследование защиты персональной информации в TikTok. Мы решили проверить, можно ли использовать платформу для получения личных данных пользователей. Оказалось, что можно. Нам удалось обойти несколько механизмов защиты TikTok, тем самым нарушив конфиденциальность приложения. Используя эту уязвимость, киберпреступники могли бы создать базу данных пользователей и их номеров телефонов", — заявил глава Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов Одед Вануну.
Эксперты компании сообщили о своих выводах разработчику TikTok ByteDance, после чего было предложено решение для устранения проблемы.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 14:45
Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
"Мы продолжаем укреплять защиту — совершенствуем наши внутренние возможности, увеличиваем инвестиции в автоматические системы безопасности, а также сотрудничаем с другими организациями", — прокомментировал ситуацию представитель соцсети.
По данным TikTok, число пользователей каждый месяц увеличивается на 100 миллионов, а количество скачиваний превысило два миллиарда. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет миллиарда в месяц и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.
Скриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:01Шоубиз
Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина
 
TikTokWhatsApp Inc.YouTubeВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния