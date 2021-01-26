https://ria.ru/20210126/tiktok-1594665864.html

Обнаружена новая уязвимость TikTok

Обнаружена новая уязвимость TikTok

Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции "Найти друзей" в соцсети TikTok. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:52

2021-01-26T16:52

2021-01-26T18:49

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции "Найти друзей" в соцсети TikTok.Ее исследователи уже дважды находили уязвимости в соцсети. В первый раз они сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к личной информации, сохраненной в учетных записях, или действовать от имени пользователя без его согласия.Эксперты компании сообщили о своих выводах разработчику TikTok ByteDance, после чего было предложено решение для устранения проблемы."Мы продолжаем укреплять защиту — совершенствуем наши внутренние возможности, увеличиваем инвестиции в автоматические системы безопасности, а также сотрудничаем с другими организациями", — прокомментировал ситуацию представитель соцсети.По данным TikTok, число пользователей каждый месяц увеличивается на 100 миллионов, а количество скачиваний превысило два миллиарда. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет миллиарда в месяц и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.

https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html

https://ria.ru/20201012/tiktok-1579416103.html

https://ria.ru/20210121/milokhin-1593981729.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, whatsapp inc., youtube, в мире