Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210126/tigr-1594659922.html
Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер
Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер
Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:23
2021-01-26T17:05
хорошие новости
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
виктор кузьменко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594660286_0:84:640:444_1920x0_80_0_0_84ebd99fd53a422c3154b451d436a559.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и разрабатывать прооперированную лапу, сообщает Центр "Амурский тигр".В декабре Центр сообщал, что в лесу был найден тигренок, серьезно пострадавший от лап взрослого тигра. У зверя были множественные переломы костей передней лапы и другие повреждения, он был истощен. Хирурги Владивостокской клинической больницы и ветеринары дважды прооперировали тигренка и впервые в мире для диких тигров восстановили двигательную функцию поврежденной лапы. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также металлических пластин и спиц в лапе хищник получил кличку Росомаха в честь персонажа комиксов.Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на прошлой неделе рассказал, что тигренок уже использует прооперированную лапу в охоте на кроликов в боксе и его пора выпускать в вольер, чтобы он разрабатывал конечность.В соцсетях центра опубликовано видео, на котором выпущенный в вольер тигренок резво пересекает территорию. По словам Арамилева, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий.Как рассказал директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко, костная мозоль в лапе уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. Арамилев сообщал, что, по данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в Российской Федерации составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
https://ria.ru/20201214/tigr-1589048029.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594660286_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_585bbd705b020a335ae1bdc6c643a338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "амурский тигр", сергей арамилев, виктор кузьменко, общество

Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер

16:23 26.01.2021 (обновлено: 17:05 26.01.2021)
 
© Фото : Фото МРОО "Центр "Тигр"Росомаха в карантинном боксе реабилитационного центра
Росомаха в карантинном боксе реабилитационного центра - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Фото МРОО "Центр "Тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и разрабатывать прооперированную лапу, сообщает Центр "Амурский тигр".
В декабре Центр сообщал, что в лесу был найден тигренок, серьезно пострадавший от лап взрослого тигра. У зверя были множественные переломы костей передней лапы и другие повреждения, он был истощен. Хирурги Владивостокской клинической больницы и ветеринары дважды прооперировали тигренка и впервые в мире для диких тигров восстановили двигательную функцию поврежденной лапы. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также металлических пластин и спиц в лапе хищник получил кличку Росомаха в честь персонажа комиксов.
Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на прошлой неделе рассказал, что тигренок уже использует прооперированную лапу в охоте на кроликов в боксе и его пора выпускать в вольер, чтобы он разрабатывал конечность.

"Тигренок Росомаха, находящийся в реабилитационном центре в Приморском крае после чудесного спасения специалистами охотнадзора, ветеринарами и хирургами-травматологами, переехал из карантинного бокса в просторный вольер", — говорится в сообщении.

В соцсетях центра опубликовано видео, на котором выпущенный в вольер тигренок резво пересекает территорию. По словам Арамилева, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий.
Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 03:10
Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ

"Росомаха продвинулся еще на один шаг к заветной мечте — оказаться на воле. Тем не менее не будем забегать вперед, так как ключевым фактором все же является будущее развитие травмированной лапы, чтобы она росла в том же темпе и до тех же пределов, что и здоровая. Даже если в процессе роста травмированная лапа будет чуть короче здоровой, это отразится на его походке, но не станет критичным моментом… Видео освоения Росомахой новой территории доказывает, что он уже может бегать, и довольно быстро", — сказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как рассказал директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко, костная мозоль в лапе уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью.

"Он еще немного прихрамывает, но это нормально после таких операций, и со временем это пройдет. Для этого тигренку нужно активнее двигаться, больше нагружать и разрабатывать лапу, что можно сделать только в вольере… Сейчас мы планируем регулярно устраивать ему охоты по отработанной методике", — добавил Кузьменко, чьи слова приводятся в сообщении.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. Арамилев сообщал, что, по данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в Российской Федерации составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
 
Хорошие новостиЦентр "Амурский тигр"Сергей АрамилевВиктор КузьменкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния