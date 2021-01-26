https://ria.ru/20210126/tigr-1594659922.html

Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер

Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер

Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:23

2021-01-26T16:23

2021-01-26T17:05

хорошие новости

центр "амурский тигр"

сергей арамилев

виктор кузьменко

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и разрабатывать прооперированную лапу, сообщает Центр "Амурский тигр".В декабре Центр сообщал, что в лесу был найден тигренок, серьезно пострадавший от лап взрослого тигра. У зверя были множественные переломы костей передней лапы и другие повреждения, он был истощен. Хирурги Владивостокской клинической больницы и ветеринары дважды прооперировали тигренка и впервые в мире для диких тигров восстановили двигательную функцию поврежденной лапы. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также металлических пластин и спиц в лапе хищник получил кличку Росомаха в честь персонажа комиксов.Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на прошлой неделе рассказал, что тигренок уже использует прооперированную лапу в охоте на кроликов в боксе и его пора выпускать в вольер, чтобы он разрабатывал конечность.В соцсетях центра опубликовано видео, на котором выпущенный в вольер тигренок резво пересекает территорию. По словам Арамилева, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий.Как рассказал директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко, костная мозоль в лапе уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. Арамилев сообщал, что, по данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в Российской Федерации составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.

https://ria.ru/20201214/tigr-1589048029.html

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центр "амурский тигр", сергей арамилев, виктор кузьменко, общество