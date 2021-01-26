https://ria.ru/20210126/tigr-1594659922.html
Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер
Спасенного в Приморье тигренка Росомаху после операций выпустили в вольер
Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:23
2021-01-26T16:23
2021-01-26T17:05
хорошие новости
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
виктор кузьменко
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и разрабатывать прооперированную лапу, сообщает Центр "Амурский тигр".В декабре Центр сообщал, что в лесу был найден тигренок, серьезно пострадавший от лап взрослого тигра. У зверя были множественные переломы костей передней лапы и другие повреждения, он был истощен. Хирурги Владивостокской клинической больницы и ветеринары дважды прооперировали тигренка и впервые в мире для диких тигров восстановили двигательную функцию поврежденной лапы. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также металлических пластин и спиц в лапе хищник получил кличку Росомаха в честь персонажа комиксов.Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на прошлой неделе рассказал, что тигренок уже использует прооперированную лапу в охоте на кроликов в боксе и его пора выпускать в вольер, чтобы он разрабатывал конечность.В соцсетях центра опубликовано видео, на котором выпущенный в вольер тигренок резво пересекает территорию. По словам Арамилева, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий.Как рассказал директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко, костная мозоль в лапе уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. Арамилев сообщал, что, по данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в Российской Федерации составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
https://ria.ru/20201214/tigr-1589048029.html
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центр "амурский тигр", сергей арамилев, виктор кузьменко, общество
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости.
Тигренка Росомаху, которому медики и ветеринары в Приморье спасли жизнь после нападения взрослого тигра, перевели в просторный вольер, где он уже начал бегать и разрабатывать прооперированную лапу, сообщает Центр "Амурский тигр"
.
В декабре Центр сообщал, что в лесу был найден тигренок, серьезно пострадавший от лап взрослого тигра. У зверя были множественные переломы костей передней лапы и другие повреждения, он был истощен. Хирурги Владивостокской клинической больницы и ветеринары дважды прооперировали тигренка и впервые в мире для диких тигров восстановили двигательную функцию поврежденной лапы. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также металлических пластин и спиц в лапе хищник получил кличку Росомаха в честь персонажа комиксов.
Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
на прошлой неделе рассказал, что тигренок уже использует прооперированную лапу в охоте на кроликов в боксе и его пора выпускать в вольер, чтобы он разрабатывал конечность.
"Тигренок Росомаха, находящийся в реабилитационном центре в Приморском крае после чудесного спасения специалистами охотнадзора, ветеринарами и хирургами-травматологами, переехал из карантинного бокса в просторный вольер", — говорится в сообщении.
В соцсетях центра опубликовано видео, на котором выпущенный в вольер тигренок резво пересекает территорию. По словам Арамилева, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий.
"Росомаха продвинулся еще на один шаг к заветной мечте — оказаться на воле. Тем не менее не будем забегать вперед, так как ключевым фактором все же является будущее развитие травмированной лапы, чтобы она росла в том же темпе и до тех же пределов, что и здоровая. Даже если в процессе роста травмированная лапа будет чуть короче здоровой, это отразится на его походке, но не станет критичным моментом… Видео освоения Росомахой новой территории доказывает, что он уже может бегать, и довольно быстро", — сказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.
Как рассказал директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко
, костная мозоль в лапе уже полностью сформирована, и Росомаха уже полноценно пользуется своей конечностью.
"Он еще немного прихрамывает, но это нормально после таких операций, и со временем это пройдет. Для этого тигренку нужно активнее двигаться, больше нагружать и разрабатывать лапу, что можно сделать только в вольере… Сейчас мы планируем регулярно устраивать ему охоты по отработанной методике", — добавил Кузьменко, чьи слова приводятся в сообщении.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. Арамилев сообщал, что, по данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в Российской Федерации составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.