Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/test-1594625217.html
В России тестируют новую систему, распознающую британский штамм COVID-19
В России тестируют новую систему, распознающую британский штамм COVID-19
В России тестируют систему распознавания британского штамма коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:31
2021-01-26T14:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593689977_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8a13d2d8d8c0516f12b0130290c38b9f.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России тестируют систему распознавания британского штамма коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что новая разработка поможет распознавать мутацию за полтора часа, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет. За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Попова: "Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19"
Попова: Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19
2021-01-26T13:31
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593689977_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7ae97378de09f70f45160669fa5eba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России тестируют новую систему, распознающую британский штамм COVID-19

13:31 26.01.2021 (обновлено: 14:23 26.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России тестируют систему распознавания британского штамма коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Мы тестируем <...> ПЦР-тест-систему, которая умеет видеть новый коронавирус и отличать его от привычного уже за прошедший год нам и циркулирующего на данный момент преимущественно в России", — сказала глава ведомства Анна Попова.
Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что новая разработка поможет распознавать мутацию за полтора часа, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет.
За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния