https://ria.ru/20210126/test-1594625217.html

В России тестируют новую систему, распознающую британский штамм COVID-19

В России тестируют новую систему, распознающую британский штамм COVID-19

В России тестируют систему распознавания британского штамма коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:31

2021-01-26T13:31

2021-01-26T14:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России тестируют систему распознавания британского штамма коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что новая разработка поможет распознавать мутацию за полтора часа, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет. За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Попова: "Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19" Попова: Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19 2021-01-26T13:31 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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