https://ria.ru/20210126/telegram-1594637776.html

Эксперт оценил возможность удаления Telegram из Google Play

Эксперт оценил возможность удаления Telegram из Google Play

Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:39

2021-01-26T14:39

2021-01-26T14:39

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.Во вторник агентство Блумберг сообщило, что глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet, материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Газета Washington Post ранее написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала 17 января иск к компании Apple с требованием убрать Telegram из ее магазина приложений.Эксперт отметил, что на текущий момент всеми мессенджерами и социальными сетями пользуются не только добросовестные люди, но и совершающие противоправные действия, в том числе и террористы. "Если есть доказанные прецеденты о том, что что-то было не сделано, то есть бездействие со стороны мессенджера, либо было сделано преднамеренно, тогда может решаться вопрос об ограничении, наложении штрафа либо удалении из магазина приложений мессенджера Telegram", - резюмировал Кусков.

https://ria.ru/20210118/telegram-1593442507.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), google, apple, в мире