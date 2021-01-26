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Эксперт оценил возможность удаления Telegram из Google Play
Эксперт оценил возможность удаления Telegram из Google Play
Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:39
2021-01-26T14:39
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.Во вторник агентство Блумберг сообщило, что глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet, материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Газета Washington Post ранее написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала 17 января иск к компании Apple с требованием убрать Telegram из ее магазина приложений.Эксперт отметил, что на текущий момент всеми мессенджерами и социальными сетями пользуются не только добросовестные люди, но и совершающие противоправные действия, в том числе и террористы. "Если есть доказанные прецеденты о том, что что-то было не сделано, то есть бездействие со стороны мессенджера, либо было сделано преднамеренно, тогда может решаться вопрос об ограничении, наложении штрафа либо удалении из магазина приложений мессенджера Telegram", - резюмировал Кусков.
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telegram (приложение), google, apple, в мире

Эксперт оценил возможность удаления Telegram из Google Play

14:39 26.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.
Во вторник агентство Блумберг сообщило, что глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet, материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Газета Washington Post ранее написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала 17 января иск к компании Apple с требованием убрать Telegram из ее магазина приложений.
"Все вопросы должны решаться не мнениями многочисленных НКО, а в судебном порядке... На мой взгляд, к подобным заявлениям надо относиться спокойно, без решения судебных инстанций подобное не должно быть сделано, иначе мир войдет в пике, из которого будет очень трудно выйти", - сказал Кусков.
Эксперт отметил, что на текущий момент всеми мессенджерами и социальными сетями пользуются не только добросовестные люди, но и совершающие противоправные действия, в том числе и террористы. "Если есть доказанные прецеденты о том, что что-то было не сделано, то есть бездействие со стороны мессенджера, либо было сделано преднамеренно, тогда может решаться вопрос об ограничении, наложении штрафа либо удалении из магазина приложений мессенджера Telegram", - резюмировал Кусков.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 04:08
Американская НКО потребовала удалить Telegram из App Store
 
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