https://ria.ru/20210126/telegram-1594623342.html

Экс-посол США подал в суд с требованием удалить Telegram из Google Play

Экс-посол США подал в суд с требованием удалить Telegram из Google Play

Экс-посол США в Марокко и руководитель некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск против Alphabet Inc., владеющий Google, с... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:23

2021-01-26T13:23

2021-01-26T13:23

джордж флойд

alphabet inc

telegram (приложение)

дональд трамп

apple

джо байден

марокко

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экс-посол США в Марокко и руководитель некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск против Alphabet Inc., владеющий Google, с требованием, чтобы корпорация удалила Telegram из своего магазина приложений Google Play. Об этом сообщает Bloomberg.Этот шаг объясняемся тем, что мессенджер способствует распространению насилия, экстремизма и антисемитизма.Telegram, как утверждает Гинзберг, особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена, использовался для угроз, поощрения и координации насилия на почве расизма."Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с мерами против Parler, чтобы заставить компанию улучшить cвою политику модерации контента", — говорится в заявлении.В иске мессенджер также обвиняют в том, что он служит платформой для продажи незаконных веществ.Ранее Coalition for a Safer Web подала иск и к Apple, чтобы она удалила Telegram из магазина приложений.Британская газета Telegraph сообщила, что мессенджер стал вторым по количеству скачиваний в США после того, как его начали использовать сторонники экс-президента США Дональда Трампа.Это произошло после блокировки его аккаунтов в Facebook и Twitter и отключения соцсети Parler — она также популярна среди сторонников Трампа.

https://ria.ru/20210118/telegram-1593598632.html

https://ria.ru/20210118/telegram-1593512422.html

марокко

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, alphabet inc, telegram (приложение), дональд трамп, apple, джо байден, марокко, сша, twitter, технологии, в мире