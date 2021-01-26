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Лавров надеется, что США вернутся к выполнению ядерной сделки с Ираном
Лавров надеется, что США вернутся к выполнению ядерной сделки с Ираном
Россия надеется, что США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, это станет условием для выполнения сделки... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:22
2021-01-26T14:22
2021-01-26T15:01
мохаммад джавад зариф
оон
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия надеется, что США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, это станет условием для выполнения сделки Ираном, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас единая позиция. Мы заинтересованы в его (плане - ред.) полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение положений этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2231", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом."Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а Соединенные Штаты вернутся к полному выполнению указанной резолюции Совета безопасности. И это, в свою очередь, создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки Исламской Республикой Иран", - добавил он."Мы слышали немало заявлений от команды (президента США) Джо Байдена, которые касаются его планов во внешней политике. Среди этих планов было анонсировано намерение вернуться в полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Если это произойдет, мы будем это только приветствовать", - сказал Лавров."Мы делаем все возможное для того, чтобы найти сейчас, пользуясь заявлениями Джо Байдена и его сотрудников о стремлении вернуться в СВПД, чтобы на основе этих стремлений всем нам вместе - вместе с Ираном, вместе с европейцами, с КНР, найти конкретные пути в самые ближайшее время для того, чтобы в полном объеме все участники СВПД стали выполнять свои обязательства и тем самым вернули бы в копилку международной дипломатии это величайшее достижение в сфере обеспечения нераспространения ядерного оружия и тем самым выбили козыри из рук тех, кто хотел бы до предела эту ситуацию обострить и довести ее до горячей стадии", - отметил он.Он подчеркнул, что Россия будет активнейшим образом стремиться не допустить такого сценария.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мохаммад джавад зариф, оон, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Россия надеется, что США
вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД
) по иранской ядерной программе, это станет условием для выполнения сделки Ираном
, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"У нас единая позиция. Мы заинтересованы в его (плане - ред.) полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение положений этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН
2231", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом
.
"Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а Соединенные Штаты вернутся к полному выполнению указанной резолюции Совета безопасности. И это, в свою очередь, создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки Исламской Республикой Иран", - добавил он.
"Мы слышали немало заявлений от команды (президента США) Джо Байдена, которые касаются его планов во внешней политике. Среди этих планов было анонсировано намерение вернуться в полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Если это произойдет, мы будем это только приветствовать", - сказал Лавров.
"Если это произойдет, а мы надеемся, что сумеем достичь такого результата, то, конечно, отношения между Ираном и Российской Федерацией выиграют, поскольку они будут выведены из-под нелегитимных, незаконных односторонних санкций, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны целого ряда других стран", - добавил Лавров.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы найти сейчас, пользуясь заявлениями Джо Байдена и его сотрудников о стремлении вернуться в СВПД, чтобы на основе этих стремлений всем нам вместе - вместе с Ираном, вместе с европейцами, с КНР, найти конкретные пути в самые ближайшее время для того, чтобы в полном объеме все участники СВПД стали выполнять свои обязательства и тем самым вернули бы в копилку международной дипломатии это величайшее достижение в сфере обеспечения нераспространения ядерного оружия и тем самым выбили козыри из рук тех, кто хотел бы до предела эту ситуацию обострить и довести ее до горячей стадии", - отметил он.
Он подчеркнул, что Россия будет активнейшим образом стремиться не допустить такого сценария.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания
, Германия
, Китай
, Россия, США, Франция
) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана
.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.