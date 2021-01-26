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Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД, заявил во вторник министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:36
2021-01-26T12:36
2021-01-26T12:50
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня одна из наиболее актуальных тем - задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искреннее заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - заявил Лавров, открывая переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.Как добавил российский министр, с учетом роли двух стран в регионе, Москва и Тегеран заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблема Афганского урегулирования, а также ситуация вокруг Нагорного Карабаха после прекращения там военных действий.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, в мире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва
и Тегеран
заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном
и другими участниками СВПД
, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Сегодня одна из наиболее актуальных тем - задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искреннее заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - заявил Лавров, открывая переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Как добавил российский министр, с учетом роли двух стран в регионе, Москва и Тегеран заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблема Афганского урегулирования, а также ситуация вокруг Нагорного Карабаха после прекращения там военных действий.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.