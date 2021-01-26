Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/svpd-1594612956.html
Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД, заявил во вторник министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:36
2021-01-26T12:50
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593521262_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_08d0df559485aa0308711644060e424c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня одна из наиболее актуальных тем - задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искреннее заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - заявил Лавров, открывая переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.Как добавил российский министр, с учетом роли двух стран в регионе, Москва и Тегеран заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблема Афганского урегулирования, а также ситуация вокруг Нагорного Карабаха после прекращения там военных действий.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593521262_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1b679aad3e35e0147e55c8f3badf27a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, в мире

Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД

12:36 26.01.2021 (обновлено: 12:50 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня одна из наиболее актуальных тем - задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искреннее заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - заявил Лавров, открывая переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Как добавил российский министр, с учетом роли двух стран в регионе, Москва и Тегеран заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблема Афганского урегулирования, а также ситуация вокруг Нагорного Карабаха после прекращения там военных действий.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния