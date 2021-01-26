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Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологических клиник
Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологических клиник
Минздрав России согласился смягчить правила работы стоматологических клиник и готовит изменения в соответствующие приказы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:06
2021-01-26T17:08
россия
борис титов
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минздрав России согласился смягчить правила работы стоматологических клиник и готовит изменения в соответствующие приказы, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена России Бориса Титова."Министерство здравоохранения Российской Федерации согласилось с доводами уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и готовит изменения в приказы, регламентирующие работу стоматологических клиник", — говорится в сообщении.С 1 января 2021 года по новым нормам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков, а также ортопантомограф — аппарат для панорамной съемки зубов. Оснащение дополнительным оборудованием требует расширения площадей и перепланировки помещений, уточнили в пресс-службе"Складывается ситуация, при которой медицинской организации необходимо закупить дорогостоящее оборудование, даже если его использование не предполагается при осуществлении конкретной деятельности", — отметил Титов, слова которого приводятся в сообщении.Согласно ответу Минздрава, министерство разрабатывает изменения в соответствующие правила — необходимость устанавливать радиовизиограф сохранится, только если у клиники нет договора с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии, а стандарт оснащения кабинета изменится: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.
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россия, борис титов, здоровье - общество, общество

Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологических клиник

11:06 26.01.2021 (обновлено: 17:08 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии "Здравушка" в Иванове
Врач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии Здравушка в Иванове - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минздрав России согласился смягчить правила работы стоматологических клиник и готовит изменения в соответствующие приказы, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации согласилось с доводами уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и готовит изменения в приказы, регламентирующие работу стоматологических клиник", — говорится в сообщении.
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С 1 января 2021 года по новым нормам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков, а также ортопантомограф — аппарат для панорамной съемки зубов. Оснащение дополнительным оборудованием требует расширения площадей и перепланировки помещений, уточнили в пресс-службе
"Складывается ситуация, при которой медицинской организации необходимо закупить дорогостоящее оборудование, даже если его использование не предполагается при осуществлении конкретной деятельности", — отметил Титов, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно ответу Минздрава, министерство разрабатывает изменения в соответствующие правила — необходимость устанавливать радиовизиограф сохранится, только если у клиники нет договора с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии, а стандарт оснащения кабинета изменится: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.
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