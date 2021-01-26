https://ria.ru/20210126/stomatolog-1594594869.html

Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологических клиник

Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологических клиник

Минздрав России согласился смягчить правила работы стоматологических клиник и готовит изменения в соответствующие приказы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:06

2021-01-26T11:06

2021-01-26T17:08

россия

борис титов

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минздрав России согласился смягчить правила работы стоматологических клиник и готовит изменения в соответствующие приказы, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена России Бориса Титова."Министерство здравоохранения Российской Федерации согласилось с доводами уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и готовит изменения в приказы, регламентирующие работу стоматологических клиник", — говорится в сообщении.С 1 января 2021 года по новым нормам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков, а также ортопантомограф — аппарат для панорамной съемки зубов. Оснащение дополнительным оборудованием требует расширения площадей и перепланировки помещений, уточнили в пресс-службе"Складывается ситуация, при которой медицинской организации необходимо закупить дорогостоящее оборудование, даже если его использование не предполагается при осуществлении конкретной деятельности", — отметил Титов, слова которого приводятся в сообщении.Согласно ответу Минздрава, министерство разрабатывает изменения в соответствующие правила — необходимость устанавливать радиовизиограф сохранится, только если у клиники нет договора с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии, а стандарт оснащения кабинета изменится: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

https://ria.ru/20200731/1575195634.html

https://ria.ru/20200627/1573544494.html

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россия, борис титов, здоровье - общество, общество