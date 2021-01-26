https://ria.ru/20210126/star-1594199883.html

"Не держу зла": чем аукнулось прошлое звезде 90-х Лике Стар

"Не держу зла": чем аукнулось прошлое звезде 90-х Лике Стар

Лика Стар, которая еще подростком стала известна как первая в России девушка-диджей, а затем взлетела на пьедестал славы с хитами "Би-би, такси" и "Одинокая... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:08

2021-01-26T18:08

2021-01-26T18:13

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лика Стар, которая еще подростком стала известна как первая в России девушка-диджей, а затем взлетела на пьедестал славы с хитами "Би-би, такси" и "Одинокая Луна", в начале 2000-х внезапно ушла со сцены.Злые языки поговаривали, что к этому могла быть причастна Алла Пугачева.СМИ сообщали, что у Лики был роман с Владимиром Пресняковым-младшим, который в то время состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте, и Примадонна этого ей якобы не простила. О том периоде в жизни певица рассказывала, в частности, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".На самом деле в начале 2000-х, после трудного брака с бизнесменом Алексеем Мамонтовым, от которого в 1995 году Лика родила сына, она счастливо устроила свою личную жизнь.Певица вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и уехала жить на Сардинию. В этом браке родились сын и дочь. Судя по красочным фотографиям и комментариям в Instagram, своей жизнью бывшая звезда вполне довольна.Однако внезапно, спустя два десятка лет, о себе напомнило прошлое. Причем, как со знаком плюс, так и со знаком минус.В декабре 2020 года певицу пригласили в Москву, чтобы спустя четверть века вручить "Золотой граммофон" за "Одинокую Луну" — песню, которая во второй половине 1990-х была ее визитной карточкой, и которую до сих пор не могут забыть даже те, кто тогда были детьми и слушали ее вместе с родителями.Заслуженную награду Лика Стар получила благодаря тому, что ее ремейк под названием LUNA записал Иракли."Я с ностальгией вспоминаю песни 90-ых и начала 00-ых. И сегодня рад представить ремейк на одну из любимых песен того времени", — написал он в комментарии к ролику.Позже, уже после церемонии награждения "Золотым граммофоном" (на которой сам он не мог присутствовать из-за того, что заболел коронавирусом), Иракли в своем Instagram обратился к Лике Стар.Ради получения этой награды певица прилетела из Италии в Москву. Добираться пришлось со сложностями из-за коронавирусных ограничений, но заветный "Золотой граммофон" Лика Стар получила лично.Однако вскоре после этого на одном из центральных телеканалов певице с неожиданной стороны аукнулись слухи конца 1990-х–начала 2000-х о том, что к ее исчезновению со сцены и из эфиров могла быть причастна Алла Пугачева. Это очень расстроило певицу.В интервью "Собеседнику" она рассказала, что из ее интервью оставили лишь одну фразу, а сама передача была посвящена артистам, карьеру которых якобы разрушила Пугачева.Она уверяет, что Пугачева ей кислород не перекрывала. "Я просто улетела в Италию и полностью погрузилась в семейную жизнь. При чем здесь вообще Пугачева?" – удивляется певица.Позже в Instagram она разъяснила подписчикам свою позицию по поводу скандальной передачи.Певица призналась, что ни на кого не держит обиды и зла, поскольку и сама в жизни "при разных обстоятельствах ошибалась не раз"."Но мои ошибки – это мое личное переживание", – отмечает певица, а ошибки других людей по отношению к ней – "это их переживания". "И я прощаю всем", – пишет Лика Стар.

https://ria.ru/20200227/1565291774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забытые звезды, коронавирус covid-19, лика стар, знаменитости, звезды, алла пугачева, италия