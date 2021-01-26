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В США заявили о планах наладить отношения с Палестиной и Израилем
В США заявили о планах наладить отношения с Палестиной и Израилем
Администрация Джо Байдена планирует обновить свои отношения с руководством Палестины, "атрофировавшиеся за последние четыре года", а также восстановить... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:47
2021-01-26T19:47
2021-01-26T19:47
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Администрация Джо Байдена планирует обновить свои отношения с руководством Палестины, "атрофировавшиеся за последние четыре года", а также восстановить заслуживающее доверия взаимодействие с палестинцами и израильтянами, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда США при организации Ричард Миллс.Дипломат отметил, что делится с участниками заседания контурами подхода США к решению палестино-израильского конфликта при президентстве Байдена. Он отметил, что при новой администрации политика США будет заключаться в поддержке согласованного обеими сторонами решения о сосуществовании двух государств, при котором Израиль жил бы в мире с Палестиной."США будут призывать правительство Израиля и Палестинскую администрацию избегать односторонних шагов, затрудняющих решение на основе подхода о сосуществовании двух государств", - сказал Миллс.Кроме того, по его словам, США будут призывать обе стороны избегать аннексии территорий, не проводить поселенческую деятельность, не сносить постройки, не вести подстрекательство к насилию.По его словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что постарается восстановить американские программы помощи, которые поддерживают экономическое развитие и гуманитарную помощь палестинскому народу, и "предпринять шаги для возобновления работы дипломатических миссий, которые были закрыты предыдущей администрацией США".
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совет безопасности оон, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире
ООН, 26 янв – РИА Новости.
Администрация Джо Байдена
планирует обновить свои отношения с руководством Палестины
, "атрофировавшиеся за последние четыре года", а также восстановить заслуживающее доверия взаимодействие с палестинцами и израильтянами, заявил на заседании СБ ООН
и.о. постпреда США при организации Ричард Миллс.
Дипломат отметил, что делится с участниками заседания контурами подхода США к решению палестино-израильского конфликта при президентстве Байдена. Он отметил, что при новой администрации политика США будет заключаться в поддержке согласованного обеими сторонами решения о сосуществовании двух государств, при котором Израиль
жил бы в мире с Палестиной.
"США будут призывать правительство Израиля и Палестинскую администрацию избегать односторонних шагов, затрудняющих решение на основе подхода о сосуществовании двух государств", - сказал Миллс.
Кроме того, по его словам, США будут призывать обе стороны избегать аннексии территорий, не проводить поселенческую деятельность, не сносить постройки, не вести подстрекательство к насилию.
"Администрация Байдена восстановит надежное взаимодействие США с палестинцами, а также с израильтянами. Сюда будет относиться обновление наших отношений с палестинским руководством и палестинским народом, отношений, которые атрофировались за последние четыре года", - заявил Миллс.
По его словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что постарается восстановить американские программы помощи, которые поддерживают экономическое развитие и гуманитарную помощь палестинскому народу, и "предпринять шаги для возобновления работы дипломатических миссий, которые были закрыты предыдущей администрацией США".