https://ria.ru/20210126/ssha-1594696303.html

В США заявили о планах наладить отношения с Палестиной и Израилем

В США заявили о планах наладить отношения с Палестиной и Израилем

Администрация Джо Байдена планирует обновить свои отношения с руководством Палестины, "атрофировавшиеся за последние четыре года", а также восстановить... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:47

2021-01-26T19:47

2021-01-26T19:47

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джо байден

палестина

сша

израиль

в мире

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Администрация Джо Байдена планирует обновить свои отношения с руководством Палестины, "атрофировавшиеся за последние четыре года", а также восстановить заслуживающее доверия взаимодействие с палестинцами и израильтянами, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда США при организации Ричард Миллс.Дипломат отметил, что делится с участниками заседания контурами подхода США к решению палестино-израильского конфликта при президентстве Байдена. Он отметил, что при новой администрации политика США будет заключаться в поддержке согласованного обеими сторонами решения о сосуществовании двух государств, при котором Израиль жил бы в мире с Палестиной."США будут призывать правительство Израиля и Палестинскую администрацию избегать односторонних шагов, затрудняющих решение на основе подхода о сосуществовании двух государств", - сказал Миллс.Кроме того, по его словам, США будут призывать обе стороны избегать аннексии территорий, не проводить поселенческую деятельность, не сносить постройки, не вести подстрекательство к насилию.По его словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что постарается восстановить американские программы помощи, которые поддерживают экономическое развитие и гуманитарную помощь палестинскому народу, и "предпринять шаги для возобновления работы дипломатических миссий, которые были закрыты предыдущей администрацией США".

https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592257434.html

https://ria.ru/20210126/kanada-1594529819.html

палестина

сша

израиль

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совет безопасности оон, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире