https://ria.ru/20210126/ssha-1594492314.html

В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека

В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека

Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:42

2021-01-26T02:42

2021-01-26T02:42

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI.Считается, что в течение многих лет йети наблюдали на юге штата. В регионе каждый год проводится фестиваль в его честь."Комиссия по охране дикой природы Оклахомы должна устанавливать ежегодные даты сезона охоты, выдавать лицензии и собирать платежи", – говорится в законопроекте.Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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