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В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека
В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека
Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:42
2021-01-26T02:42
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI.Считается, что в течение многих лет йети наблюдали на юге штата. В регионе каждый год проводится фестиваль в его честь."Комиссия по охране дикой природы Оклахомы должна устанавливать ежегодные даты сезона охоты, выдавать лицензии и собирать платежи", – говорится в законопроекте.Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 ноября 2021 года.
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туризм, новости - туризм, оклахома, сша

В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека

02:42 26.01.2021
 
© Depositphotos / TsuneoMPЙети
Йети - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / TsuneoMP
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI.
Считается, что в течение многих лет йети наблюдали на юге штата. В регионе каждый год проводится фестиваль в его честь.
"Комиссия по охране дикой природы Оклахомы должна устанавливать ежегодные даты сезона охоты, выдавать лицензии и собирать платежи", – говорится в законопроекте.
Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 ноября 2021 года.
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