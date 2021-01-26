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В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека
В США планируют принять закон, разрешающий охоту на снежного человека
Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:42
2021-01-26T02:42
2021-01-26T02:42
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти штата Оклахома планируют рассмотреть законопроект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека, сообщает UPI.Считается, что в течение многих лет йети наблюдали на юге штата. В регионе каждый год проводится фестиваль в его честь."Комиссия по охране дикой природы Оклахомы должна устанавливать ежегодные даты сезона охоты, выдавать лицензии и собирать платежи", – говорится в законопроекте.Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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