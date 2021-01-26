https://ria.ru/20210126/spinraza-1594651649.html
В Иркутской области дети с СМА начали получать лечение "Спинразой"
В Иркутской области дети с СМА начали получать лечение "Спинразой"
Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Иркутской области начали получать лечение препаратом "Спинраза", сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:46
2021-01-26T15:46
2021-01-26T16:58
хорошие новости
спинальная мышечная атрофия (сма)
россия
спинраза
здоровье - общество
иркутская область
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ИРКУТСК, 26 янв — РИА Новости. Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Иркутской области начали получать лечение препаратом "Спинраза", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова.Препарат "Спинраза" был приобретен в январе 2021 года за счет средств областного бюджета. Ранее регистр пациентов со СМА был направлен в Минздрав России. В дальнейшем они будут обеспечены лекарством за счет средств фонда "Круг добра", который создан по указу президента России для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.Правительство России ранее включило препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. В конце ноября сообщалось, что Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения пациентов со СМА — "Рисдиплам".При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
https://ria.ru/20200720/1574590081.html
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спинальная мышечная атрофия (сма), россия, спинраза, здоровье - общество, иркутская область
ИРКУТСК, 26 янв — РИА Новости.
Дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Иркутской области
начали получать лечение препаратом "Спинраза", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова.
"Дети со спинальной мышечной атрофией получают терапию в Иркутской областной детской больнице. Патогенетическое лечение препаратом "Спинраза" получают 11 детей. Препарат вводят по схеме, для этого пациентов госпитализируют в медучреждение", — сообщил Сандаков.
Препарат "Спинраза" был приобретен в январе 2021 года за счет средств областного бюджета. Ранее регистр пациентов со СМА был направлен в Минздрав России. В дальнейшем они будут обеспечены лекарством за счет средств фонда "Круг добра", который создан по указу президента России для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.
Правительство России ранее включило препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. В конце ноября сообщалось, что Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения пациентов со СМА — "Рисдиплам".
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".